Vivacom ще бъде част от AURA Festival 2026 със специална зона, интерактивни игри и голяма награда

Vivacom ще бъде част от AURA Festival 2026 със специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“, интерактивни игри и много изненади за посетителите. Между 19 и 21 юни Sofia Airport Park ще събере хиляди фенове на електронната музика, които ще могат да се включат в специалните активности на Vivacom и да спечелят атрактивни награди.

Гостите на фестивала ще могат да се снимат и да се превърнат в част от постери на любими филмови заглавия, достъпни в EON с пакета Arena Select. Сред тях са „Писма до Жулиета“, “Малки бъркотии“, „Дяволският съдия“, „Бохемска рапсодия“, „Джон Уик“ и др. Персонализираните постери ще могат да бъдат получени по имейл или разпечатани на място като специален спомен от събитието. Освен това посетителите ще се потопят и в света на Vivacom GAME ON 2026 и новата мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира. За първи път Vivacom GAME ON влиза в света на българските супергерои от поредицата „Кало Змея“ на Милен Хальов.

„И тази година Vivacom ще бъде част от едни от най-вълнуващите събития в страната и ще зарадва феновете на гейминга, филмовите любители и меломани с интерактивни активации. Искаме да дадем на хората възможност не просто да присъстват на събитията, а да се почувстват като истински звезди – да се потопят в света на любимите си филмови истории, да играят, да се забавляват и да си тръгнат с хубави спомени“, коментира Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

Посетителите на фестивала ще могат да се включат и за семейно приключение от Vivacom до една от три емблематични дестинации в Европа по избор – Лондон, Мадрид или Рим. Победителят ще може да избере семейно приключение в увеселителен парк или филмово студио в една от европейските столици.

През 2026 г. AURA Festival се завръща с концепцията Temple of Eos и философията „Един фестивал. Много измерения“. Едноименният химн на фестивала е издаден от лейбъла на световноизвестния диджей Dimitri Vegas, а второто издание на събитието ще предложи още по-мащабно преживяване с три фестивални сцени, дневни активности, арт инсталации и специални изненади за посетителите.

На главната сцена, освен Dimitri Vegas, ще се качат световноизвестни артисти като Armin van Buuren, ALOK, Mahmut Orhan и ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, както и десетки международни и български изпълнители. Освен основната сцена, фестивалът ще предложи и две нови пространства – TOWER Stage и MOON Stage, които ще разширят музикалното преживяване с различни стилове и артистични формати.