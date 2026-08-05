Десетки фестивали и значими културни събития са на ръба да не се реализират

Вече 3 месеца откакто представители на културни организации и професионални сдружения от независимия сектор отправят официални призиви към вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиера Иво Христов, министъра на културата Евтим Милошев и членовете на Комисията по култура и медии към Народното събрание за спешно предприемане на действия по осигуряване на финансиране за събитията, включени в Националния културен календар за 2026 г.

Ще бъдат ли осигурени парите?

Десетки фестивали и значими културни прояви вече са преминали през законово установената процедура по кандидатстване и експертна оценка, одобрени са по реда на чл. 21 от Закона за закрила и развитие на културата и са включени в Националния културен календар с Решение № 956 на Министерския съвет от 30 декември 2025 г. Въпреки това към момента липсва публична информация дали средствата за тяхното реализиране са осигурени.

За организаторите това означава реален риск културни събития с национално и международно значение да не се състоят. Подготовката на подобни фестивали започва месеци, а понякога и година по-рано, с поети ангажименти към артисти, културни институции, международни партньори, технически екипи и доставчици. Липсата на яснота поставя под заплаха не само провеждането на отделни прояви, но и устойчивостта на целия културен сектор.

Авторите на писмата подчертават, че включването в Националния културен календар не е само признание за културната стойност на дадена инициатива, а и ангажимент на държавата към нейното реализиране. Липсата на реално финансиране обезсмисля проведените конкурсни процедури, поставя организаторите в изключително трудна ситуация и създава несигурност за бъдещето на културния сектор.

Показателен за последиците от подобно забавяне е и случаят, посочен от АБАП – Асоциацията на българските анимационни продуценти. Поради значителното забавяне в осигуряването на финансирането тази година България не е имала национален щанд на най-големия анимационен фестивал в Европа, въпреки че участието е било с одобрено финансиране. Според представителите на сектора подобни ситуации нанасят сериозни щети върху международното присъствие и авторитета на българската култура.

Представителите на културната общност призовават държавните институции да предприемат необходимите бюджетни и административни действия, за да гарантират провеждането на събитията от Националния културен календар за 2026 г. Защото зад всяка културна проява от такъв мащаб стоят не просто дати в календара, а творци, публика, местни общности и културни традиции, които създават обществена стойност и заслужават последователна държавна подкрепа.

Към момента на изпращане на това съобщение няма официална информация какво ще се случи с десетките проекти, за поредна седмица въпросът не е включен в дневния ред на Министерски съвет.

Сред организациите, подкрепили призива, са Международен театрален фестивал „Есенни театрални срещи в Русе“, РЦСИ „Топлоцентрала“, Сдружение „Независим културен сектор“, Асоциацията на сценографите в България, Българската музикална асоциация, „София Арт Мениджмънт“ ООД, „Гранде АРТ“ ЕООД, Продуцентска къща „Пирина“ ЕООД, Фондация „София диша“, АБАП – Асоциацията на българските анимационни продуценти и др.