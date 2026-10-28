"Все още са недъгави, бавни и тъпи": Защо изместването ни от роботите се отлага с поне 5-6 години

Масовата замяна на работещите физически труд с роботи се отлага с поне 5-6 години. Това е краткото ми заключение след като посетих едно от най-значимите събития за хуманоидни роботи за 2026 г. в сърцето на китайската технологична индустрия - Шънжън.

Това написа IT предприемачън Светлин Наков, който се докосна до най-новите постижения на китайския технологичен сектор.

Разминаване между онлайн видеата и реалността

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Според него роботите все още са "недъгави, бавни, тъпи и не се справят с елементарни задача от типа "донеси ми раницата от стола"".

"Има гигантско разминаване между филмчетата, които ни пробутват в социалните мрежи и реалността. Все още няма разумни автономни роботи, които могат да изпълняват команди. Все още няма роботски лица, които имитират човешко лице добре. Все още са бавни, не могат да хващат добре, местят се трудно, бавно, не много прецизно, ръцете им са грубовати", разказа още той.

Наков уточни, че на изложението е имало десетки роботи - работници за фабрики, учителски асистенти, охранителни роботи, склададжии, роботчета за забавления за деца, роботи бойци, рецепциинисти, и много други. "И всичките бяха жалки подобия на това, което трябва да бъдат по идея. Технологията е много далеч от готова!", категоричен е той.

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"Нито един робот не говореше български, дори английски. Говореха само на китайски, в ограничен контекст, бавно, мъчително", добави още Наков.

"Видях китайските постижения на съвременната роботика и си отдъхнах: не изглежда че сме близо до хуманоидни роботи, които могат да заместват хора на пазара на труда. Знам, че е въпрос на време да се появят, но не изглежда да сме близо. Иначе Шънжън си е доста технологичен град, а изложбеният център е гигантски: има 20 изложбени зали, всяка с размер на градски стадион", коментира IT предприемачът.