5 септември: СССР обявява война на България. Започва Добричката епопея

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 септември 1944 година: СССР обявява война на България

На този ден през 1944 г. СССР обявява война на България. След като СССР обявява война на България, кабинетът издава нареждане да не се оказва съпротива на съветската армия, след което веднага иска примирие.

На същия ден българското правителство се отказва от съюза си с Германия и планира тайно да й обяви война на 8 септември. На 5 септември между Ихтиман и Нови хан започват престрелки между българи и германци в резултат от принудителното разоръжаване на немските военни.

5 септември 1916 година: Започва Добричката епопея

На този ден през 1916 година, по време на Първата световна война, започва Добричката епопея (5-7 септември). По време на сраженията части от Трета българска армия отблъскват настъплението на румънци и руснаци. Добричката епопея приключва с победа за българите, която допринася за освобождението на Южна Добруджа от румънска окупация.

След като на 4 септември Добрич е освободен от първата румънска окупация от Осми приморски полк, българските войски са принудени да защитават града от врага в продължение на 3 дни. С победата на българите на 7 септември освобождението на Добрич е окончателно извоювано.

В Добричката епопея се прославя генерал-майор Иван Колев, известен като "бащата на българската конница". Водената от него Първа конна дивизия извършва легендарни подвизи, като с бързи маневри, остри саблени атаки и изключителна решителност разбива многократно превъзхождащите ги руско-румънско-сръбски войски. Неговото командване спасява фланга на българската армия и осигурява освобождението на Добруджа. Още: Българският генерал, който разгроми руснаците: Ще ги прогоним, тук е България!

В Добричката епопея българските войски губят 1012 войници и 31 офицери. Стотици са безследно изчезналите. Най-много са жертвите в последния ден от сраженията - на 7 септември от раните си умират полковник Панайот Минков, който е командир на Осми Приморски полк, и полковник Димитър Чолаков, командир на дружина в 35-и Врачански полк.

Общо 2274 войници и подофицери са тежко ранени. Броят на ранените офицери е 50. 36-и пехотен козлодуйски полк е най-тежко засегнат - той дава най-много жертви и ранени. Повечето от българските войници, който губят живота си в Добричката епопея, са погребани във Военното гробище-музей в град Добрич.

Плановете на румънското командване за настъпление в Североизточна България са провалени след българската победа в Добричката епопея. Благодарение на нея действията на Трета армия при Тутракан и Силистра са облекчени и това спомага за последвалото освобождаване на Южна Добруджа.

В новата история на България Добричката епопея остава като първото сражение, в което българските военни сили се изправят срещу руски войски.