Кой има имен ден днес, 5 септември 2026 г. Честито!

На 5 септември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Захарий, Елисавета и производните им. Св. пророк Захарий и света праведна Елисавета са родители на св. Иоан Предтеча. Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - сестра на Анна, майка на св. Дева Мария. Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара от Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Иоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Да бъдеш винаги щастлив - не е възможно! Но нека да си здрав, за да посрещнеш своите специални мигове с отворено сърце и обятия, готови за прегръдка!

***

Нека твоят празник събере всички приятели, които разчитат на светлината на душата ти да освети денят им! А в този специален ден те накарат да се почувстваш специален!

***

Наслади се на вълшебството на този специален ден, в който те очакват думи, идващи от сърцето и приятелство, неподвластно на времето!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.