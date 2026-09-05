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Кой има имен ден днес, 5 септември 2026 г. Честито!

05 септември 2026, 5:55 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 5 септември 2026 г. Честито!

На 5 септември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Захарий, Елисавета и производните им. Св. пророк Захарий и света праведна Елисавета са родители на св. Иоан Предтеча. Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - сестра на Анна, майка на св. Дева Мария. Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара от Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Иоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Да бъдеш винаги щастлив - не е възможно! Но нека да си здрав, за да посрещнеш своите специални мигове с отворено сърце и обятия, готови за прегръдка!

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Нека твоят празник събере всички приятели, които разчитат на светлината на душата ти да освети денят им! А в този специален ден те накарат да се почувстваш специален! 

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Наслади се на вълшебството на този специален ден, в който те очакват думи, идващи от сърцето и приятелство, неподвластно на времето! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през септември 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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