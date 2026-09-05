Неразбраната министърка и реформата, от която на никой нищо не му е ясно

Последното заседание на здравната комисия в НС, на която министър Катя Ивкова трябваше да разясни по-детайлно готвената административна реформа в здравеопазването, беше рядко обезсърчаващо и депресиращо нещо за слушане.

Доценти, професори, бивши министри на здравеопазването, хора от системата - всички вкупом повториха многократно, че не разбират нито логиката, нито аргументацията зад готвените промени и поискаха отговори, които министър Ивкова така и не даде. Тя беше прероденият административен Нео от "Матрицата", който ловко избягваше рояка куршуми, пратен в негова посока.

Залягайки, заобикаляйки и финтирайки всеки въпрос с искане за повече яснота, тя повтаряше, че вече е обяснила, че всичко е просто административна реформа, и всичко е измислено, обяснено и за добро. "Защо" не стана ясно на никой. Мантрата "оптимизация" се повтори многократно, макар че кухите и изпразнени от съдържание фрази не удовлетвориха никой от присъстващите. Накрая председателят на комисията се отказа да пита каквото и да било, защото ставаше само по-зле.

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"Нямам доуточняващ въпрос, защото се страхувам, че повече ще се объркам, отколкото да се ориентирам", заяви той и обобщи нулевият коефициент на полезно действие на присъствието на министър Ивкова на заседанието.

Не контролът - другите са виновни

Ивкова отказа да коментира друга констатация, която беше направена многократно - че проблемът на системата не са административните рокади, а липсата на контрол. Именно затова решението на МЗ за мега централизация е изключително опасно и рисковано. Министерството и сега не може да се справи с контролните си функции, какво остава, когато под шапката му минат РЗИ-тата, Съветът по реимбурсиране на лекарствата, Спешната помощ и т.н.

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Кой ще взима решенията и как ще се промени цялата линия на действие в тези звена, когато самостоятелният им статут отпадне, също остана въпрос без отговор.

Стана ясно, че министър Ивкова не мисли за контрола като за проблемен казус. Много показателен беше разговорът ѝ с представител на Спешна помощ-Ловеч.

Спешен медик ѝ заяви, че цялата система на спешната помощ е в неведение от готвените промени, цари неяснота и несигурност и биха искали документ с предложенията, с който да могат да се запознаят. Катя Ивкова-Нео отново избегна тази атака с финта, че е много хубаво, че има активност от страна на спешните медици, но тя знаела за проблеми с ремонти на спешни центрове по места, за които същите спешни медици били бездействали, а трябвало да подават сигнали. Министърката разказа как един спешен център нямал прозорци на втория етаж, а на друг майсторите не работели, и нахока служителите, че не били подавали сигнали за това в МЗ. Напомнянето, че медиците от спешната помощ си имат работа да лекуват, а не да разбират от ремонти, не я трогна.

Така цяло заседание Катя Ивкова-Нео се измъкваше от всички неудобни въпроси. Тя дойде да разясни реформата, а накрая всички бяха още по-объркани от преди.

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И за експертите, и за обикновените граждани стана ясно, че новата власт няма нужда да обяснява или да аргументира каквото и да било. И уверенията, че предстои обществено обсъждане, не успокоиха никого. Защото остана горчивото усещане, че в една от най-важните и мащабни социални системи се готви окрупняване и концентрация на власт, които не са експертно мотивирани.

Бомбите в здравеопазването тепърва ще гърмят. Въпросът е кой ще обвини тогава неразбраната министърка.

Автор: Десислава Любомирова