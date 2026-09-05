Кабинетът "Радев":

Неразбраната министърка и реформата, от която на никой нищо не му е ясно

05 септември 2026, 8:38 часа 1091 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Неразбраната министърка и реформата, от която на никой нищо не му е ясно

Последното заседание на здравната комисия в НС, на която министър Катя Ивкова трябваше да разясни по-детайлно готвената административна реформа в здравеопазването, беше рядко обезсърчаващо и депресиращо нещо за слушане.

Доценти, професори, бивши министри на здравеопазването, хора от системата - всички вкупом повториха многократно, че не разбират нито логиката, нито аргументацията зад готвените промени и поискаха отговори, които министър Ивкова така и не даде. Тя беше прероденият административен Нео от "Матрицата", който ловко избягваше рояка куршуми, пратен в негова посока.

Залягайки, заобикаляйки и финтирайки всеки въпрос с искане за повече яснота, тя повтаряше, че вече е обяснила, че всичко е просто административна реформа, и всичко е измислено, обяснено и за добро. "Защо" не стана ясно на никой. Мантрата "оптимизация" се повтори многократно, макар че кухите и изпразнени от съдържание фрази не удовлетвориха никой от присъстващите. Накрая председателят на комисията се отказа да пита каквото и да било, защото ставаше само по-зле.

Още: "Елементарно е само управлението Ви": Здравни експерти на нокти, че вътреболничните инфекции се борят "елементарно" - с калцуни

"Нямам доуточняващ въпрос, защото се страхувам, че повече ще се объркам, отколкото да се ориентирам", заяви той и обобщи нулевият коефициент на полезно действие на присъствието на министър Ивкова на заседанието.

Не контролът - другите са виновни

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ивкова отказа да коментира друга констатация, която беше направена многократно - че проблемът на системата не са административните рокади, а липсата на контрол. Именно затова решението на МЗ за мега централизация е изключително опасно и рисковано. Министерството и сега не може да се справи с контролните си функции, какво остава, когато под шапката му минат РЗИ-тата, Съветът по реимбурсиране на лекарствата, Спешната помощ и т.н.

Още: Доц. Ангел Кунчев с остра позиция след изявления на здравния министър

Кой ще взима решенията и как ще се промени цялата линия на действие в тези звена, когато самостоятелният им статут отпадне, също остана въпрос без отговор.

Стана ясно, че министър Ивкова не мисли за контрола като за проблемен казус. Много показателен беше разговорът ѝ с представител на Спешна помощ-Ловеч.

Спешен медик ѝ заяви, че цялата система на спешната помощ е в неведение от готвените промени, цари неяснота и несигурност и биха искали документ с предложенията, с който да могат да се запознаят. Катя Ивкова-Нео отново избегна тази атака с финта, че е много хубаво, че има активност от страна на спешните медици, но тя знаела за проблеми с ремонти на спешни центрове по места, за които същите спешни медици били бездействали, а трябвало да подават сигнали. Министърката разказа как един спешен център нямал прозорци на втория етаж, а на друг майсторите не работели, и нахока служителите, че не били подавали сигнали за това в МЗ. Напомнянето, че медиците от спешната помощ си имат работа да лекуват, а не да разбират от ремонти, не я трогна.

Така цяло заседание Катя Ивкова-Нео се измъкваше от всички неудобни въпроси. Тя дойде да разясни реформата, а накрая всички бяха още по-объркани от преди.

Още: "Не мога да гледам разпада на системата": Ангел Кунчев проговори след оставката

И за експертите, и за обикновените граждани стана ясно, че новата власт няма нужда да обяснява или да аргументира каквото и да било. И уверенията, че предстои обществено обсъждане, не успокоиха никого. Защото остана горчивото усещане, че в една от най-важните и мащабни социални системи се готви окрупняване и концентрация на власт, които не са експертно мотивирани.

Бомбите в здравеопазването тепърва ще гърмят. Въпросът е кой ще обвини тогава неразбраната министърка.

Автор: Десислава Любомирова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Здравеопазване Здравна реформа Министерство на здравеопазването МЗ Катя Ивкова
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес