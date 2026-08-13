Вицепремиер: С лидерството на Радев спряхме срив в пазара на горива! "Лукойл": Цените се влияят отвън

Удължаването на британското изключение за дружествата от групата на "Лукойл“ в България гарантира непрекъсваемостта на работата на рафинерията в Бургас и предотвратява риск от шоково поскъпване на цените на горивата на дребно. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на съвместен брифинг с особения търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов. Той обърна внимание на удължения лиценз за продължаване на дейността на „Лукойл“ в България в режим на международни санкции - до 29 октомври 2026 г., издаден от Лондон на 12 август.

"За да защитим националния интерес и интереса на българските граждани, под егидата и силното лидерство на премиера Румен Радев постигнахме две големи победи. Първо, предотвратихме срив и дефицит в пазара на горива в страната. И второ, спряхме шоковото поскъпване на цените за потребителите", обяви Пулев.

Още: Великобритания с важна новина за лиценза на "Лукойл" в България

Целта - синхронизиране на сроковете и дерогациите между България, Великобритания и САЩ

„Това не е просто административна процедура. Това е конкретна мярка за гарантиране на работата на рафинерията, стабилността на доставките и защитата на българските потребители“, подчерта той относно удължения лиценз.

Според него случилото се е резултат от "последователни действия на правителството в условията на тежко наследени проблеми, геополитически натиск и силна волатилност на цените на горивата“.

Пулев уточни, че удължаването на британския лиценз до края на октомври е свързано със започване на преговори за подновяване на лиценза с американските партньори. "Идеята е оттук нататък да няма разнопосочност и да влизаме в отделни, паралелни преговорни процеси“, каза той. Вицепремиерът посочи, че целта е да бъдат синхронизирани сроковете на дерогациите и лицензите между България, Великобритания и САЩ.

Още: Правителството предлага пак да може да изнасяме нефтопродукти

Снимка: Министерство на икономиката

"Агресивни и необмислени действия" на кабинета "Борисов"?

По неговите думи - след "изключително агресивни и необмислени действия" от страна на кабинета „Борисов“ през 2025 г. бяха направени промени в т.нар. закон „Лукойл“, които бяха обявени от Конституционния съд за противоконституционни, а решението влезе в сила на 4 август. В прессъобщението на Министерството на икономиката се казва "Борисов", но всъщност става въпрос за правителството на Росен Желязков, което назначи Румен Спецов за особен управител миналата година. През юни 2026 г. той бе сменен от новите управляващи с Евгени Симеонов.

„Буквално на 5 август можехме да се събудим с рафинерия, която не отговаря на санкционните изисквания и режими. Това означаваше реален риск за прекратяване на работата ѝ, срив в снабдяването и сериозни сътресения на пазара на горива“, заяви Пулев и подчерта, че този сценарий не е бил допуснат от българското правителство. „В тесен синхрон между Министерския съвет и народните представители от „Прогресивна България“ предприехме необходимите законодателни и управленски действия, за да гарантираме непрекъсваемостта на работата на рафинерията и сигурността на доставките“, приписа той заслугите на управляващите.

Още: "В правителството има групичка с връзки с Москва, руските служби искат "Лукойл" за изпиране на нефт": Христо Грозев с ново разследване (ВИДЕО)

"Въпрос на национална сигурност"

Вицепремиерът Пулев посочи, че без удължаването лиценза рафинерията е щяла да изпита редица финансови и оперативни затруднения, които да доведат до увеличение и шоково поскъпване на цените на горивата. „А когато поскъпнат горивата, поскъпват транспортът, логистиката и производството, а в крайна сметка – стоките и услугите за българските граждани и бизнеса“, добави министърът и подчерта, че за правителството този въпрос никога не е бил само въпрос на една рафинерия. „Това е въпрос на национална сигурност, енергийна сигурност, икономическа стабилност и защита на потребителите“, заяви Пулев.

По думите му - през последните седмици сме станали свидетели на опити националният интерес да бъде превърнат в политически инструмент. „Манипулативните внушения и безотговорното говорене можеха да поставят под риск сигурността на снабдяването с горива в цялата страна“, каза той, без да посочва примери. „Ние избрахме друг подход – работа, диалог и конкретни резултати. Рафинерията ще продължи да работи. Гарантираме непрекъсваемостта на доставките. Ограничаваме риска от дефицит и сътресения на пазара. Защитаваме българските потребители от шоково поскъпване. Осигуряваме необходимата предвидимост за бизнеса“, заяви вицепремиерът.

Още: Правителството обяви две дружества на "Лукойл" за обекти от критичната инфраструктура

Снимка: БГНЕС

Той благодари на международните партньори за успешната работа. „Те видяха, че от страна на българското правителство могат да разчитат на съдействие и подкрепа не само на думи, но и на база на конкретни действия, така че рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, които са най-конкурентни в Европейския съюз“, подчерта Пулев.

Особеният управител на "Лукойл": Нефтът е договорен до края на септември

По думите на особения управител на „Лукойл“ - нефтът е договорен до края на месец септември, а в момента се договаря до края на октомври. „Нефт има и ще има, горива има и ще има. Всичкият нефт се закупува от световни гиганти. Тук искам да разсея всякакви съмнения и спекулации – ние не купуваме и няма да купуваме нефт от санкционирани дружества“, каза още той.

Още: "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол през последните седмици

По думите му - преработката в рафинерията през последните два месеца е изключително повишена. „Лукойл България“ изпраща най-добрия месец за последните 5-6 години, като изпълнението на плана е над 30%, добави още той.

Симеонов посочи, че цените на горивата в България се влияят от всички международни фактори, променящи цените в цяла Европа. „Заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и в Персийския залив не функционират. Това довежда до тежки дефицити на течни горива в Европа и целия свят“, заяви Евгени Симеонов.

Той посочи, че надценката, с която работи "Лукойл“, е минимална. "Ние успяваме да поддържаме едни приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат. Няма да има шоково поскъпване“, увери Симеонов.