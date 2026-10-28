Момичета влязоха в ролята на технологични лидери в Yettel за един ден

С участието си в „Мениджър за един ден“ телекомът насърчава повече млади жени да изберат професионално развитие в технологиите

Петнадесет момичета и млади жени на възраст от 16 до 26 години поеха управлението на технологичните екипи в Yettel за един ден. Те влязоха в ролите на директори, мениджъри и експерти в области като технологична стратегия, IT развитие и операции, мрежово инженерство, облачни технологии, тестване и автоматизация.

Това се случи в рамките на „Мениджър за един ден“ - националната образователна инициатива на JA Bulgaria, която помага на ученици и студенти да направят професионалния си избор чрез опит в реална работна среда.

Телекомът участва в инициативата за втора година, като и този път е единствената компания, която насочва вниманието си изцяло към момичета с интерес към технологиите. Участничките са основно от София, Благоевград и Пазарджик, а водещи при подбора им бяха мотивацията и интересът към съответните позиции.

С подкрепата на ментори от телекома момичетата се включиха в работни срещи и решаваха практически казуси. Те видяха отблизо как функционира телеком мрежата, как се автоматизират бизнес процеси и как екипите реагират при технически инциденти. Менторите също така разказаха за своя професионален път, за предизвикателствата, които са срещали, и за уменията, необходими за развитие в сектора.

Участието в „Мениджър за един ден“ е част от усилията на Yettel да привлича повече млади жени към технологичните професии. Една от дългосрочните цели на компанията е до 2028 г. делът на жените в технологичните ѝ екипи да достигне 40%, като към момента е близо 36%. За да я постигне, телекомът развива партньорства с училища с технологичен профил и университети, участва в образователни инициативи и предлага менторство на бъдещи специалисти.

Yettel традиционно подкрепя развитието на младите хора. Компанията е партньор на „Тийноватор“ – програма, в която ученици изграждат предприемачески умения и с помощта на ментори разработват собствени бизнес идеи. За студенти и млади специалисти телекомът предлага стажантската програма Hub by Yettel, чието тазгодишно издание за първи път е изцяло посветено на практическото приложение на изкуствения интелект в реални бизнес проекти.