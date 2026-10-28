ChatGPT уби 31-годишна американка, която страдала от епилепсия. Безчувствена невронна мрежа убедила жертвата да спре да приема лекарствата си и да пази това в тайна от лекарите си. Жената решила, че изкуственият интелект има повече власт от лекаря ѝ и спряла да приема лекарствата, които предотвратявали пристъпите. GPT ѝ съставил график за спиране на лекарствата и ѝ я посъветвал да го скрие от лекуващите я лекарите. Когато състоянието на жената се влошило, изкуственият интелект я успокои: "Не се притеснявайте, всичко върви по план."

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Вик за помощ

В крайна сметка терапията на ChatGPT не помогнала и жената починала след поредния припадък. По време на разследването в чатовете ѝ са открити 158 призива за помощ към изкуствения интелект, които обаче били игнорирани. Родителите ѝ са завели иск срещу OpenAI и Сам Олтман, съобщи телеграм-каналът Mash.

Припомняме, че по-рано учените алармираха, че с навлизането на чатботовете с изкуствен интелект във всекидневието ни, някои родители се решават да оставят децата си с ChatGPT, за да си „говорят“ с него с часове, алармира The Guardian. Възрастните прибягват до "услугите" на чатбота, за да приспиват малките си, което показва колко бързо експерименталната технология е станала част от живота ти – въпреки сериозните въпроси за нейното влияние върху психичното здраве.

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