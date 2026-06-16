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ИИ подведе руски туристи: Закъсаха на летището

16 юни 2026, 12:56 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ИИ подведе руски туристи: Закъсаха на летището

Руски гражданин и семейтвото му остана без дългоочакваното пътуване до Северна Македония след като се доверил на информация, която твърди, че е получил от ChatGPT относно визовите правила за влизане в страната, пише македонската медия prv.mk. Случаят привлече голямо внимание в социалните мрежи, където пътешественикът разказва за неприятната ситуация, която му се е случила.

Само ИИ, без допълнителни проверки

Руският гражданин, съпругата му и детето му са организирали предварително всички детайли на пътуването. Купили са самолетни билети от Истанбул до Скопие, резервирали са хотелско настаняване и са си осигурили кола за целия престой в Северна Македония.

Преди да тръгне, мъжът решил да провери дали му е необходима виза за влизане в страната. Твърди, че е попитал ChatGPT за това и му било казано, че не му е необходима виза.

Убедени, че отговарят на всички изисквания за пътуване, членовете на семейството се отправят към летището без допълнителни проверки с официалните институции.

Отговор на ChatGPT като документ

При регистрацията за полета обаче руските граждани се сблъскали със сериозен проблем. Според показанията на руснака авиокомпанията е установила, че той не отговаря на необходимите условия за влизане в Северна Македония и затова на него и семейството му не е било позволено да се качат на самолета.

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Във видеото разочарованият пътешественик обяснява, че дори е показал екранна снимка на получения отговор, надявайки се да изясни ситуацията.

Това обаче не е било достатъчно, тъй като правилата за пътуване и визовите режими се определят единствено според официалните разпоредби и информация от компетентните институции. ОЩЕ: "Има заявки да стане до края на 2026": Сърбия затяга режима за руснаците?

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руски граждани изкуствен интелект Северна Македония ChatGPT
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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