Войната в Украйна:

Официално! Никола Цолов и Крисия са новата звездна БГ двойка (СНИМКИ)

05 ноември 2025, 09:45 часа 0 коментара
Официално! Никола Цолов и Крисия са новата звездна БГ двойка (СНИМКИ)

Българският лъв в автомобилните спортове - Никола Цолов, потвърди връзката си с певицата Крисия и най-после сложи край на спекулациите дали двамата са влюбени. В поредица от снимки 18-годишният пилот, който вече ще се състезава във Формула 2, показа как е преминало ежедневието му през последните дни, а на повечето от тях до него виждаме усмихнатата Крисия. Младата певица е с 2 години по-голяма от любимия си и тази година навърши 21 години, а Никола ще навърши 19 през декември.

View this post on Instagram

A post shared by NT 🦁 (@nikola_tsolov)

За Никола и Крисия

Никола Цолов е български състезателен пилот, роден на 21 декември 2006 г. в София. Той е известен с прякора "Българският лъв" и през последните години се прочу с бързото си развитие в младежкия моторспорт, започвайки с картинг шампионати, преди да спечели испанския шампионат по F4 в дебютния си сезон през 2022 г. Цолов държи рекорда за най-много победи във Формула 3 на ФИА и премина във Формула 2 с Campos Racing за сезон 2026.

Още: Конкурент на Никола Цолов през последните 2 години ще му бъде съотборник във Формула 2

Крисия Маринова Тодорова е родена на 1 юни 2004 г. Тя е българска певица, композитор и автор на песни. Заедно с Хасан и Ибрахим Игнатови, тя представи България на Детската Евровизия през 2014 г. в Малта с песента Ще бъде "Планетата на децата", която сама е написала. Те се класират на второ място, като получават най-много точки от гласуването на журналистите. 

На следващата година тя издава "Discover", официалната песен на Детската Евровизия 2015, в Арена Армеец, София.

Още: Крисия шокира почитателите си, влезе в затвора (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Крисия връзки Никола Цолов
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес