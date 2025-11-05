Официално! Никола Цолов и Крисия са новата звездна БГ двойка (СНИМКИ)

Българският лъв в автомобилните спортове - Никола Цолов, потвърди връзката си с певицата Крисия и най-после сложи край на спекулациите дали двамата са влюбени. В поредица от снимки 18-годишният пилот, който вече ще се състезава във Формула 2, показа как е преминало ежедневието му през последните дни, а на повечето от тях до него виждаме усмихнатата Крисия. Младата певица е с 2 години по-голяма от любимия си и тази година навърши 21 години, а Никола ще навърши 19 през декември.

За Никола и Крисия

Никола Цолов е български състезателен пилот, роден на 21 декември 2006 г. в София. Той е известен с прякора "Българският лъв" и през последните години се прочу с бързото си развитие в младежкия моторспорт, започвайки с картинг шампионати, преди да спечели испанския шампионат по F4 в дебютния си сезон през 2022 г. Цолов държи рекорда за най-много победи във Формула 3 на ФИА и премина във Формула 2 с Campos Racing за сезон 2026.

Крисия Маринова Тодорова е родена на 1 юни 2004 г. Тя е българска певица, композитор и автор на песни. Заедно с Хасан и Ибрахим Игнатови, тя представи България на Детската Евровизия през 2014 г. в Малта с песента Ще бъде "Планетата на децата", която сама е написала. Те се класират на второ място, като получават най-много точки от гласуването на журналистите.

На следващата година тя издава "Discover", официалната песен на Детската Евровизия 2015, в Арена Армеец, София.

