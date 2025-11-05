Участничка в Hell's Kitchen чака дете (ВИДЕО)

Мариела Чобанова, която стана популярна с участието си в четвърти сезон на кулинарния риалити формат "Hell’s Kitchen" разкри, че отново ще става майка с пост в социалните мрежи. Само преди няколко дни тя публикува видео в личния си Instagram профил, на което показа на последователите си, че въпреки наедрялото коремче, всяка бременна жена може да блести ярко. От публикацията ѝ разбираме, че Мариела е в шестия месец и с нетърпение очаква да прегърне рожбата си.

В социалните мрежи тя често публикува семейни снимки заедно със съпруга си и първородния им син.

По професия е готвач, а по образование – икономист, специалност "Транспортна икономика". По време на участието си в "Hell's Kitchen" Мариела се отличи с амбиция, дисциплина и силен дух, като самата тя описва себе си като "роден състезател" и вярва, че "дарбата е като солта на масата, но истинският успех идва от якото бачкане", както казва в представянето си за риалитито.

След готварското шоу тя продължава да се развива в кулинарната сфера – появява се и в предаването "Черешката на тортата", където печели максималните 40 точки.

Използвайки популярността си, тя основава собствено заведение във Варна, чието име е закачлива препратка към Hell’s Kitchen.

През 2024 г. Мариела Чобанова е отличена с приза "Бизнес жена на годината' в категория "Ресторанти". За нея храната е не просто професия, а страст и начин на живот, а днес продължава да развива собствения си бизнес и да вдъхновява с отдадеността си към кулинарното изкуство.

