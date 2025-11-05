Войната в Украйна:

"Арестуваха" Никол Кидман по време на концерт (ВИДЕО)

05 ноември 2025, 10:16 часа 0 коментара
На 4 ноември 2025 г. по време на концерт от турнето "Short n' Sweet Tour" в Нaшвил, щата Тенеси, певицата и актриса Сабрина Карпентър изненада публиката, като на сцената привлече една от присъстващите знаменитости сред публиката - Никол Кидман. Този момент, съчетаващ музика, хумор и присъствие на световноизвестна звезда, бързо се превърна в една от най-обсъжданите и запомнящи се части от шоуто, предизвиквайки оживени реакции както сред феновете на концерта, така и в социалните мрежи.

Звездния почерк на Сабрина Карпентър

Запазена марка на Карпентър е да "арестува" някоя известна личност, която присъства на концертите ѝ. Този път в центъра бе актрисата Никол Кидман, на която изпълнителката на хита "Espresso" сложи пухкави розови белезници.

На сцената тя казва: "Идваме на тази арена за магия, нали?". А след това добавя шеговито към Кидман: "Очаквах да намеря любовта, но не и сродна душа". 

В края на "театралната сценка" Карпентър посвещава песента си "Juno" на Кидман, превръщайки момента в интерактивна част от цялото си представяне. 

Тази случка илюстрира характерния стил на Карпентър – да привлича гости на сцената и да ги арестува под формата на шега, преди да изпълни песента си. Това е елемент от шоуто ѝ, който добавя забавление и интерактивност. Присъствието на Никол Кидман също допринесе за  допълнителен медиен интерес, тъй като актрисата наскоро беше в центъра на много новини, свързани с развода ѝ. Освен това, Нaшвил е град с музикално и шоубизнес значение, което прави момента още по-подходящ за нестандартните идеи и звездния почерк на Карпентър, пишат от "People". 

