Адел изчезна и изуми феновете си в Лас Вегас (ВИДЕО)

Феновете на Адел останаха шокирани, след като тя изчезна от сцената по време на концерта си в Лас Вегас в края на миналата седмица.

34-годишната супер звезда, която най-накрая осъществи дългоочакваното си шоу в Caesars Palace миналия петък, успя да спре дъха на всички, след като накрая на спектакъла си певицата изчезна под завеса от блестящи розови конфети.

Видеото от магическия финал превзе социалните мрежи, бързо разпространено благодарение на многобройните ѝ фенове.

Изумяващият номер се разигра, докато носителката на „Грами“ изпълняваше последната песен за вечерта - ''Love is a Game''. В последните секунди от парчето точно над Адел се изсипа огромно количество конфети. Когато розовият облак се разсея, певицата вече не беше на сцената.

Адел успя да докаже, че чакането на това събитие е оправдало всички очаквания.

Звездата изглеждаше зашеметяващо на сцената, облечена в официална черна рокля. Изпълни едни от най-големите си хитове, включително ''Hello'', ''Set fire to the rain”, ''Skyfall” и много други.

Тя получи подкрепата на своя приятел Рич Пол и на десетгодишния си син Анджело, които се намираха сред публиката по време на нейното изпълнение.