Актьорът Антоан Петров - Анди пази детето в себе си (ВИДЕО)

Рождените дни често са времето, когато правим равносметка за изминалото време, а също и да си припомним някои стари любими спомени. Така правят и много от знаменитостите, които дори споделят архивни кадри с последователите си в социалните мрежи, за да им покажат най-големите си промени. Само преди дни актьорът Антоан Петров - Анди отбеляза своя 30-годишен юбилей - специална възраст, която трябва да се отпразнува по неповторим начин.

Актьорът сподели в Instagram очарователно видео от преди 27 години, когато е бил само на 3 години. Въпреки че не си спомня въпросния ден, в който е заснет на клипа, Антоан помни много други специални моменти. "Помня много други след него. Много радости и разочарования. Хора, които си тръгнаха. И хора, без които нямаше да съм тук."

И допълва, че все още пази детето в себе си: "Днес ставам на 30. Същото дете вътре в мен. На 3. Просто с една нула на гърба – за разкош. Благодарен за всичко, случило се между 3 и една нула."

Мило пожелание от съпругата му

По повод рождения ден, неговата съпруга - Яна - го поздрави в социалните мрежи с няколко семейни кадри, на които присъства и синът им. Припомняме, че младото семейство сключи брак през юни, а миналата година Анди и половинката му станаха родители.

Яна пожела на съпруга си да сбъдне мечтите си, подчертавайки безкрайната си любов с изключително мило и трогателно пожелание.

"Честит Рожден Ден на най-невероятния съпруг и баща!

Да виждам всичко, което постигаш, и колко смело вървиш към мечтите си, ме изпълва с гордост и благодарност.

Днес празнуваме теб и цялата радост, сила и любов, която носиш в живота ни."

