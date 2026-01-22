Актрисата Емилия Кларк се изправи пред най-трудното предизвикателство на екрана (ВИДЕО)

Емилия Кларк и Хейли Лу Ричардсън играят агенти на ЦРУ под прикритие в Москва в новия трилър сериал на Peacock - "Ponies". Историята проследява Беа (Кларк) и Туайла (Ричардсън) - две вдовици на агенти на ЦРУ, които заемат местата на съпрузите си като оперативни агенти в Съветския съюз.

За ролята на Беа, 39-годишната Кларк е трябвало да говори на руски, което според нея е било "значителна част от преживяването по време на снимките на "Ponies". "Беше много", признава тя. "Около 75–80 процента от времето ми отиваше в учене на руски."

Кларк уточнява обаче, че е научила само репликите си на руски, а не целия език. "Това беше изключително трудно", казва тя по време на премиерата на сериала в Ню Йорк на 14 януари. "Това беше едно от най-трудните неща, които някога съм правила пред камерата, а съм правила и доста трудни неща." Руският не я е разколебал да приеме ролята, но признава: "Просто не го осъзнах, защото съм глупава. Изобщо не го осъзнах.“

По-рано стана ясно, че звездата от "Игра на тронове" е пострадала по време на снимките за новата шпионска продукция. Самата тя разкри пред "The Wrap", че е получила травма на реброто, докато е снимала част от интимните сцени за сериала.

Emilia Clarke Reveals She "Broke A Rib" While Filming 'PONIES' Sex Scenes https://t.co/GRiaFybcE5 — Deadline (@DEADLINE) January 16, 2026

За сериала

Сериалът "Ponies" е създаден от Дейвид Айсърсън ("Mr. Robot", "New Girl") и Сузана Фогел ("The Flight Attendant", "The Spy Who Dumped Me") и направи премиерата си на 15 януари в Peacock. Айсърсън разказва пред "PEOPLE", че са имали късмет да съберат "актьорския състав на нашите мечти". "Не направихме компромис с никого и получихме най-добрите версии на всички", споделя той. "Емилия и Хейли имат невероятна химия помежду си - просто ги обикваш и това се усеща веднага."

Освен с "Ponies", Кларк привлече внимание и със своето събиране с актьора от "Игра на тронове" - Джейсън Момоа, който играеше Кхал Дрого. Двамата се срещнаха по време на скорошно участие в "The Kelly Clarkson Show", а в Instagram видяхме общата им снимка.

"Ню Йорк ми даде толкова много неща, за които да бъда благодарна по време на това пътуване, и точно когато си мислех, че не може да бъде по-добре... Ето кой влезе в моята гримьорна", написа Кларк към кадъра с Момоа.