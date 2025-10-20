Белязан от етикети и предразсъдъци: Меди открито за болката си, която превръща в изкуство

Меди е един от българските изпълнители, който е харесван извън средите на попфолка. С емоционалните си песни, той излиза извън стереотипите, а неговите парчета са израз на най-дълбоките болки на твореца. В интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо, този уикенд, Меди открито говори за необходимостта да се доказва пред публиката и дискриминацията, с която се сблъсква още от детските си години.

"Да задържиш любовта на хората, да задържиш вниманието на хората – това е истинска битка. Затова бих се нарекъл оцелял", сподели певецът.

Снимка: Medi/Facebook

Меди успява да превърне личната си болка в изкуство, а белезите му сякаш получават глас чрез текстовете на неговите песни. "Когато започнах да пея за моите белези, хората откликнаха. Аз им сервирах истината, и те я усетиха.", така изпълнителят разкрива своята същност.

Всяка негова песен напомня лична изповед - пропита е с любов, болка, прошка и онази тиха, дълбока сила, която се ражда единствено след множество вътрешни битки.

Още: Мислех, че ще умра: Галин с шокиращо признание за здравословните проблеми и стреса (ВИДЕО)

Меди вярва, че не скандалът, а талантът гради истинска кариера: "Скандалът печели за кратко. Гласът печели кариера."

Той допълни, че според него успехът е вътрешен процес, а не състезание: "Не познавам успешен човек, който отделя време да критикува други. Успешният се фокусира върху себе си."

За него музиката не е само професия, а начин да изрази себе си: "Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта."

Снимка: Medi/Facebook

Предразсъдъците и дискриминацията

"Когато растеш с предубеждения в хората – "този ще се върне там, откъдето е дошъл", "този не става за нищо" – в теб се заражда чувство, че трябва да им докажеш", сподели Меди за детството си, белязано от предразсъдъци и етикети.

Изпълнителят говори открито за дискриминацията, с която се е сблъсквал: "Хората, които определят някого по цвета на кожата му, по етноса или сексуалната ориентация, показват колко са глупави."

Още: Българският дует Lunikk е номиниран за престижните Music Moves Europe Awards 2026

Снимка: Medi/Facebook

Той обаче подчерта, че не желае да бъде възприеман като говорител на малцинствата: "Не искам да съм адвокат на етническите българи, едва ли не защитник. Ако не си образован, не даваш добър пример на децата си и не си плащаш сметките – заслужаваш отношението, което получаваш."

Певецът признава, че дълго време е изпитвал срам от произхода си: "Срамувал съм се откъде идвам, заради тази група хора, които не държат да се образоват." Той поясни, че с времето променя гледната си точка. "Искам те да изберат друго – да бъдат образовани, добри хора, добри граждани".