Ричард Гиър и съпругата му с неочакван проблем като родители: Ето какво им помогна

Ричард Гиър и съпругата му Алехандра Силва разказаха за семейния си живот и за това как будистката им вяра им помага да бъдат по-добри родители, в ексклузивно интервю за списание "HELLO!" по време на прожекция на документалния му филм Wisdom of Happiness в четвъртък. 76-годишният актьор, който има двама сина – Александър и Джеймс – от испанската журналистка, сподели красиви подробности за живота им далеч от светлината на прожекторите и призна, че както всички родители, и те се сблъскват с „драма“ у дома.

Всъщност двойката разкри, че само няколко часа преди събитието, е преминала през трудна ситуация с един от синовете си, която била разрешена благодарение на вярата… и на "невероятните" родителски умения на Алехандра.

Гиър не уточнява какъв точно е бил проблемът, но е бил достатъчно сериозен, за да разтревожи силно и двамата родители.

Известният актьор - който от десетилетия е будист и активен поддръжник на движението за свобода на Тибет - споделя, че търпението е от решаващо значение в отглеждането на деца. Алехандра допълва, обяснявайки как двамата въвеждат децата си в своята вяра.

Семейството обясни, че будизмът помага за постигането на нужната хармония и разбирателство - дори когато има някакъв проблем успяват спокойно да го обсъдят, за да намерят решение.

"Тя е невероятна майка в това отношение. Всъщност се научих как да бъда по-добър баща, като я наблюдавам", призна Гиър.

Двойката сключва брак през 2018 г., когато на бял свят се появява и първият им син – Александър, а две години по-късно, през 2020 г., се ражда и второто им дете, Джеймс. Освен това Ричард е горд баща и на 25-годишния Хоумър, роден от брака му с актрисата Кери Лоуел.

През октомври 2024 г. Ричард, Алехандра и двете им по-малки деца се преместват да живеят в Испания, за да бъдат по-близо до семейството на Алехандра и да дадат възможност на момчетата да опознаят културата на своята майка.

В интервю за списание "HELLO!" актьорът споделя, че след престоя си в Европа семейството вече се е върнало да живее в Съединените щати.