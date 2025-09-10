Безстрашни амазонки се присъединиха към племената в "Игри на волята" 7

След като териториите между племената в "Игри на волята" 7 бяха разпределени, Лечителите, Феномените и Завоевателите избраха своите капитани. По-късно Арената посрещна участниците с изненадваща битка за влизане в играта на осем впечатляващи Амазонки. Най-убедително се справи спортистката Симона Ръждавичка, завършила първа с убедителна преднина. Това ѝ донесе и предимството на ‘‘Черния анулет'' - безценно оръжие, което по нейна преценка може веднъж да блокира всяко решение или ход на нейните бъдещи съотборници.

Останалите седем

Карина на 27 години и е бивша състезателка по волейбол в Славия и Левски. ​В момента се занимава с педагогика и преподава физическо възпитание, биомеханика и теория на спортната тренировка.​Определя се като силна, избухлива и не понася двуличните хора и интригите. Смята да изгради силна женска коалиция, с която да стигне до ключовите етапи на надпреварата.

Десислава е на 35 години и е софтуерен инженер.​Извън света на високите софтуерни технологии обаче, тя се занимава с крос-фит, като дори е побеждавала състезатели като финалиста от сезон 6 Георги Гешев, по пътя си до Дивия Север. ​Няма намерение да пести нито сили, нито усилия във всяка една битка, за да докаже на себе си и на всички останали, че тя е най-достойна за победата в "Игри на волята".

Калина е на 25 години и се занимава с подбор на кадри за големи компании. ​Определя се като силна жена и перфекционист. Не прави компромиси нито със себе си, нито с останалите. ​Занимавала се е с разнообразни спортове, но муай-таят истински завладява сърцето ѝ. Възнамерява да стигне до финала и няма да се спре пред нищо, за да постигне целта си.

Снимка: Игри на волята: България/Facebook

Теодора е на 18 години и е състезателка по баскетбол и плуване. ​Определя се като мъжко момиче, здрава и добре физически подготвена. ​Ще използва всички свои умения, за да оцелее в "Игри на волята" на всяка цена.

Моника е на 23 години и е актриса. ​Със заразително чувство за хумор, но и сериозна физическа подготовка, Моника смята да бъде една от изненадите в седмия сезон на предаването. ​Смята се за издръжлива и мисли, че ще се справи с всяка трудност, която Дивият север ще ѝ предложи по пътя към голямата победа.

Мартина е учител и графичен дизайнер. ​Притежава няколко свои бизнеса в сферата на педагогиката. ​Определя себе си като мъжко момиче, независима жена и търпелив човек, но всяка прекрачена граница за нея означава война.

Йоана е на 27 години и е класическа балерина. ​Влиза в "Игри на волята", за да покаже, че с палци на краката, но и много ум и хитрост в главата, тя е достойна за победата в надпреварата.

Въпреки представянето си в битката, съдбата на участничките бе в ръцете на трите отбора. След разгорещени преговори между съплеменниците, към Лечителите се присъединиха волейболистката Карина Мирчева и актрисата Моника Караколева. Феномените избраха победителката Симона и учителката Мартина Луканова, а Завоевателите се спряха на баскетболистката Теодора Младенова и IT специалистката Десислава Сапунджиева. HR специалистът Калина Василева и балерината Йоанна Йорданова не попаднаха сред избраниците на племената и се отправиха към Блатото.