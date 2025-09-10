Войната в Украйна:

Безстрашни амазонки се присъединиха към племената в "Игри на волята" 7

10 септември 2025, 10:10 часа 0 коментара
Безстрашни амазонки се присъединиха към племената в "Игри на волята" 7

След като териториите между племената в "Игри на волята" 7 бяха разпределени, Лечителите, Феномените и Завоевателите избраха своите капитани. По-късно Арената посрещна участниците с изненадваща битка за влизане в играта на осем впечатляващи Амазонки. Най-убедително се справи спортистката Симона Ръждавичка, завършила първа с убедителна преднина. Това ѝ донесе и предимството на ‘‘Черния анулет'' - безценно оръжие, което по нейна преценка може веднъж да блокира всяко решение или ход на нейните бъдещи съотборници.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

Останалите седем

Карина на 27 години и е бивша състезателка по волейбол в Славия и Левски. ​В момента се занимава с педагогика и преподава физическо възпитание, биомеханика и теория на спортната тренировка.​Определя се като силна, избухлива и не понася двуличните хора и интригите. Смята да изгради силна женска коалиция, с която да стигне до ключовите етапи на надпреварата.

Още: Зрителите в шок: Двойник на Пацо от Big Brother влезе в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Десислава е на 35 години и е софтуерен инженер.​Извън света на високите софтуерни технологии обаче, тя се занимава с крос-фит, като дори е побеждавала състезатели като финалиста от сезон 6 Георги Гешев, по пътя си до Дивия Север. ​Няма намерение да пести нито сили, нито усилия във всяка една битка, за да докаже на себе си и на всички останали, че тя е най-достойна за победата в "Игри на волята".

Калина е на 25 години и се занимава с подбор на кадри за големи компании. ​Определя се като силна жена и перфекционист. Не прави компромиси нито със себе си, нито с останалите. ​Занимавала се е с разнообразни спортове, но муай-таят истински завладява сърцето ѝ. Възнамерява да стигне до финала и няма да се спре пред нищо, за да постигне целта си.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Игри на волята: България/Facebook

Теодора е на 18 години и е състезателка по баскетбол и плуване. ​Определя се като мъжко момиче, здрава и добре физически подготвена. ​Ще използва всички свои умения, за да оцелее в "Игри на волята" на всяка цена.

Моника е на 23 години и е актриса. ​Със заразително чувство за хумор, но и сериозна физическа подготовка, Моника смята да бъде една от изненадите в седмия сезон на предаването. ​Смята се за издръжлива и мисли, че ще се справи с всяка трудност, която Дивият север ще ѝ предложи по пътя към голямата победа.

Мартина е учител и графичен дизайнер. ​Притежава няколко свои бизнеса в сферата на педагогиката. ​Определя себе си като мъжко момиче, независима жена и търпелив човек, но всяка прекрачена граница за нея означава война.

Още: Обвиниха "Игри на волята" в унищожаване на защитени дюни на плаж "Дуранкулак" (СНИМКИ)

Йоана е на 27 години и е класическа балерина. ​Влиза в "Игри на волята", за да покаже, че с палци на краката, но и много ум и хитрост в главата, тя е достойна за победата в надпреварата.

Въпреки представянето си в битката, съдбата на участничките бе в ръцете на трите отбора. След разгорещени преговори между съплеменниците, към Лечителите се присъединиха волейболистката Карина Мирчева и актрисата Моника Караколева. Феномените избраха победителката Симона и учителката Мартина Луканова, а Завоевателите се спряха на баскетболистката Теодора Младенова и IT специалистката Десислава Сапунджиева. HR специалистът Калина Василева и балерината Йоанна Йорданова не попаднаха сред избраниците на племената и се отправиха към Блатото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес