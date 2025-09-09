Племената превзеха "Игри на волята" 7, едно потъна в Блатото: Вижте новите участници (СНИМКИ)

Седмият сезон на екстремното риалити "Игри на волята" стартира в ефира на NOVA в понеделник вечер (8 септември) със зрелищна битка с множество обрати, напрегнати моменти, отборна игра и невиждана издръжливост. Всичко това разпредели териториите между племената на Лечители, Феномени и Завоеватели. Неврохирургът д-р Георги Петров се справи безупречно с навигирането на своите съотборници при подреждането на финалния пъзел и донесе Резиденцията на зеленото племе на Лечителите. Червените Победители претърпяха тежка загуба в първата си и единствена отборна битка, която ги изпрати в изгнание на Блатото.

Още със стъпването на Арената, всеки от претендентите получи шанс да покаже своята сила, бързина, смелост и остър ум. Използвайки уменията на воините си, Феномените и Победителите поддържаха преднина до самия край на битката. Въпреки изоставането, Лечителите не се отказаха и демонстрираха безупречна работа в екип.

На второ място в сблъсъка завърши синьото племе на Феномените, където IT специалистът Александър Александров показа завидни умения в заплетената главоблъсканица. Третата и последна територия остана за жълтия отбор на Завоевателите, които заслужиха мястото си в голямата игра благодарение на брокера Йордан Кръстев.

Още: Обвиниха "Игри на волята" в унищожаване на защитени дюни на плаж "Дуранкулак" (СНИМКИ)

Амбициозният Давид Пенков, който зае мястото на контузения инженер Милен Шуманов при Победителите, изяви желание да реши трудната финална загадка, но не се справи и лиши Червените от място в надпреварата. Загубата ги изпрати на Блатото, където само индивидуална победа ще им гарантира участие в състезанието.

Георги

Георги е на 39 години и по професия и призвание е неврохирург, но в сърцето му се крие душа на приключенец.​ Той колекционира редки и класически автомобили, които хващат погледите на не един и двама автомобилни маниаци в България.​ Влиза в "Игри на волята" както със своята физическа сила, така и с острия си ум, който със сигурност ще му влезе в употреба в хода на непредвидимата надпревара.

Десислава

Десислава е на 36 години и е ветеринарен лекар с неспирен дух и жажда за силни усещания.​ Освен отдадена на професията си, тя е и върл фен на спорта и планинското бягане и маратоните. ​Смята себе си за силен стратег и изявен лидер, който е в "Игри на волята с една единствена цел - победата.

Лъчезар

Лъчезар е на 28 години и вече е постигнал голяма част от мечтите в живота си. ​ Млад, успешен и амбициранн, той ръководи най-голямата дентална клиника в Европа. Участва в "Игри на волята", за да преоткрие себе си и да намери път към нови върхове сега и занапред.

Още: "Ергенът: Любов в рая" започна: Тонове силикон, познати физиономии и мачовци в търсене на любовта (СНИМКИ)

Николай

Николай е на 36 години - бивш състезател и настоящ треньор по борба. ​Носи прякора "Дино", дошъл от анимацията "Семейство Флинтстоун". Мотото му е "Говори бързо и не приемай "Не" за отговор". ​Определя се като веселяк, но и силен стратег, който е готов на всичко за победата.

Катрин

Катрин е на 32 години и работи в спешна психиатрия с пациенти, които са обществено опасни. ​Тя е републикански шампион по бокс и вицерепубликански шампион по кик-бокс. ​Споделя, че единственият начин, по който може да полудее е, когато губи - нещо, което не очаква да ѝ се случва нито на Арената, нито в социалната игра.

Теодор

Теодор е на 44 години и е главен миньор във въгледобивната мина в Трояново. Обича да изглежда добре и споделя, че има голямо количество естетически корекции по себе си. ​Смята се за харизматичен и омайващ, като възнамерява да използва тези свои качества като оръжие и в "Игри на волята".

Александър

Александър е на 50 години и е софтуерен инженер.​Изживял е американската мечта, работейки за някои от най-големите IT компании в света.​Има 6 деца, като всяко едно кръщава на себе си. ​Връща се в България, където отново намира любовта, а в "Игри на волята" смята да покаже връзката между човек и природа, както и своите лидерски качества на Арената.

Още: Легендарната Венета Райкова се завръща в bTV

Наталия

Наталия е на 44 години и е куклена актриса, а театъра определя като своя първи дом. ​Пълна с енергия, смешки и благодатно чувство за хумор, тя планира да внесе нужното настроение в своето племе преди всяка битка. ​ Извън духовитата си персона обаче, Наталия е добре подготвена и готова да покаже на всички, че дори и в малките тела, се крият души на големи герои.

Мартина

Мартина е на 24 години и е професионален състезател по муай-тай. ​Природно надарена със сила и издръжливост, тя се смята за най-силната жена в "Игри на волята" този сезон.

Мартин

Роден е в Южна Африка, но е изпратен в самолет към България без родителите си, когато е бил съвсем малък. ​Има особена връзка с природата и духовния свят, като споделя, че може да пътува в различни измерения и епохи, посредством сънищата и енергията си.

Димитър

Димитър е на 34 години и работи като персонална охрана. ​Определя се като съвременен самурай, тигър, гризли, викинг и воин. ​ Страстен почитател на хубавото кино, като има над 1000 изгледани филма и множество татуировки, с които да го докаже. Вярва силно в себе си и знае, че ще се представи достойно на Арената.

Гергана

Гергана е на 30 години и работи като инфлуенсър в социалните мрежи. ​Обича да е център на вниманието и е живяла в множество различни държави. ​Клиповете ѝ в ТикТок събират общо над 1 милиард гледания.

Тянко

Тянко е на 35 години и се занимава с менажиране на артисти. Макар и да не притежава физическата сила на много от участниците, той смята да ги надвие с интелект и стратегическа социална игра. ​ Идва в "Игри на волята" за да "унищожи" всички останали и да спечели голямата награда.

Ивайло

Ивайло е на 46 години и е потомствен бизнесмен.Страстен почитател е на високите скорости и адреналиновите приключения.Няма доверие на никого освен на себе си. Не смята да се нагажда към останалите в "Игри на волята", а че всички те ще трябва да се приспособят към самия него.

Георги

Георги е на 31 години и е републикански шампион по кану-каяк, който се занимава с професионално градинарство. ​Определя се като изключително силен и издръжлив, както и като желан ерген. ​ Побеждава един от най-изявените участници от петия сезон на предаването Благомир Мастагарков в кастинг битка, за да спечели мястото си в "Игри на волята" 7.

Радостина

Радостина е на 23 години и се занимава с танци и бодибилдинг в категория бикини-фитнес. ​През 2024 г. печели място в "Игри на волята", побеждавайки Красима Киров в кастинг битка с убедителна преднина. ​Смята да изпозлва както чара, така и силата си, за да се превърне в първата жена победител в надпреварата.

Любослав

Любослав е на 21 години и се занимава с физиотерапия и рехабилитация. В свободното си време работи и като аниматор на детски партита. ​Печели своето място в състезанието след впечатляващата си победа над финалиста от сезон 5 Мартин Николов-Елвиса.

Още: Сменят капитаните в "Аз обичам България": Новите са млади и обичани актьори

Александра

Александра е на 25 години и се занимава с развиването на своя семеен бизнес.​Външният си вид оценява с 10 от 10, като 4 от тези точки отдава на медицината и естетическата хирургия. ​Колекционира дрехи и обувки. Влиза в "Игри на волята, за да предизвика себе си.

Иван

Иван е на 24 години и е софтуерен инженер в една от най-големите IT компании в Европа. ​Като маниак на тема "Игри на волята", той е изгледал всички сезони на предаването по няколко пъти. Определя пъзелите като своето скрито оръжие в играта.

Калин

Калин е на 26 години и е 3D аниматор.​Извън професията си, той е с нестихващ дух и се занимава със скално катерене, екстремни ски, рафтинг и всякакви високоадреналинови дейности.Определя се като жилав, пъргав и хитър, което смята, че ще му донесе и крайната победа в голямата игра.

Снимки: Игри на волята: България/Facebook