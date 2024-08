Бляскава Анджелина Джоли във Венеция представи филма за Мария Калас и бе забелязана с нов мъж (СНИМКИ)

Анджелина Джоли представи филма "Мария" на режисьора Пабло Лараин на филмовия фестивал във Венеция. Филмът разказва за живота на оперната певица Мария Калас, а Джоли играе главна роля в него. Преди да замине за Венеция, Джоли промени имиджа си: косата ѝ стана с няколко тона по-светла.

"Мария" получи 10-минутни аплодисменти, а според специалистите изпълнението на Джоли най-вероятно ще я нареди в списъка с номинациите за "Оскар", който ще стане ясен в началото на следващата година.

Анджелина Джоли беше забелязана на филмовия фестивал във Венеция с предполагаемото си ново гадже - 40-годишният британски рапър Акала.

Папараци ги снимаха, докато двамата напускаха хотела заедно. Джоли беше облечена във вечерна рокля на Tom Ford в цвят горчица (48-годишната актриса наскоро подписа договор с марката и сега се подвизава с новата ѝ линия червила).

Известно е, че Акала (истинското му име е Кингсли Джеймс Маклийн Дейли) е не само рап певец, но и журналист и активист. Вътрешни източници разкриват, че той се е запознал с актрисата и дъщерите ѝ Шайло и Захара в Ямайка през май 2023 г., когато там се е провеждал литературният фестивал "Калабаш".

Оттогава, както пише в пресата, той "много се грижел за Джоли". Няколко месеца по-късно двамата са забелязани в Милано. "Мисля, че голяма част от нейното привличане към Акала отвъд физическото е, че тя го вижда да общува с децата ѝ, защото това е много важно за нея. Обединяват ги интересите им към благотворителни каузи и общата страст към пътуванията и опознаването на различни култури", казва източник пред "In Touch Weekly", цитиран от БГНЕС.

