Нанси Карабойчева е в най-добрата си форма от 7 години насам (ВИДЕО)

Носителката на титлата "Мис България" за 2013 година Нанси Карабойчева се гордее със себе си и показа "най-добрата си форма от 7 години". С видео в социалните мрежи тя демонстрира пред последователите си отличната си фигура, която ѝ дава самоувереност и самочувствие. Освен това, тя направи и лична равносметка за случилото се в живота ѝ през изминалите седем години, с което подчертава, че "да надграждаме себе си" е част от целия ни живот.

"Не е нужно да чакате нова година или следващия понеделник"

"Гордея се със себе си", заяви Нанси в Instagram профила си. И има за какво:

"За тези 7 години съм родила 2 деца, минала съм през 2 операции, била съм бременна 3 пъти и не можех да ходя почти 5 месеца. Междувременно съм живяла в 3 различни държави (в 8 различни града). Така че да стигна до тук и да се чувствам добре в кожата си + да имам сила и енергия, беше всичко друго, но не и лесно.

Още: Мария Илиева се стопи, но феновете са във възторг от фигурата ѝ (СНИМКИ)

Всеки път, когато бях уморена, знаех, че има лесен и правилен избор, очевидно по-често избирах правилния. И тук не ви казвам, че трябва да се напъвате, когато нямате сила, напротив - да слушаш тялото си е най-правилното. А само да не започвате от "новата година", "следващия месец", "другия понеделник" и т.н., а просто да правите малко стъпки, но постоянни и резултатите ще дойдат. Може да не е бързо, но ще бъде с вашето темпо и ще бъде правилно."

В края Карабойчева отправя и важно послание: "Обичайте се и се харесвайте, но не забравяйте и да си поставяте цели, защото винаги можем да надградим."

Още: Каква промяна! Милица Гладнишка се втали и разкри как е успяла (СНИМКИ)