Войната в Украйна:

Край: Том Круз и Ана де Армас се разделиха

17 октомври 2025, 12:59 часа 0 коментара
Край: Том Круз и Ана де Армас се разделиха

Том Круз и Ана де Армас са се разделили след по-малко от година връзка. Двамата вече не са чувствали "искрата" и са осъзнали, че е по-добре да останат приятели, сподели източник пред вестник "The Sun". "Искрата между тях е изчезнала, но те все още обичат компанията си и се отнасят много зряло към ситуацията", каза източникът. Круз, 63, и де Армас, 37, според информациите остават приятели. "Том и Ана прекараха добре заедно, но времето им като двойка изтече", сподели източникът. "Те ще останат добри приятели, но вече не са заедно. Просто осъзнаха, че няма да издържат и че е по-добре да останат приятели", продължи източникът.

Бърза връзка и скорошен край

Снимка: Getty Images

За първи път се появиха слухове, че звездата от "Топ Гън" и актрисата от "Балерина" са заедно през февруари, когато бяха забелязани на вечеря в Лондон. Двамата продължиха да бъдат забелязвани заедно на множество романтични излети, включително когато се наслаждаваха на разходка с лодка по време на частна почивка в Испания през юли.

Още: За да няма драма: Том Круз иска предбрачен договор с Ана де Армас

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Те не се страхуваха да бъдат заедно на публични места, като по-късно същия месец присъстваха на концерт на Oasis на стадион "Уембли" в Лондон. Двамата бяха заснети да танцуват на мелодиите на Oasis на заден фон в Instagram видеото на английския продуцент и DJ Goldie, като в един момент Круз хвана ръката на де Армас.

Въпреки че никога не говориха публично за романтичната си връзка, те дадоха най-ясното потвърждение, че са заедно, когато бяха заснети да се държат за ръце във Вермонт в края на юли. 

Още: Брад Пит загатна дали Том Круз ще участва в продължението на филма за Формула 1

Докато гостуваше в "Good Morning America" през май, де Армас разказа за "забавната" си връзка с Круз и сподели, че работят заедно по "няколко проекта".

Круз е бил женен за Мими Роджърс от 1987 до 1990 г., за Никол Кидман от 1990 до 2001 г. и за Кейти Холмс от 2006 до 2012 г. Кубинската актриса пък е била омъжена за испанския актьор и модел Марк Клотет от 2011 до 2013 г. и също не е чужда на високопрофилните романтични връзки. Тя е излизала с Бен Афлек от 2019 до 2021 г. и е била свързвана с Мануел Анидо Куеста, доведеният син на кубинския президент Мигел Диас-Канел Бермудес, през 2024 г., пише "Page Six".

Още: "Не искам да бъда Том Круз"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Том Круз раздяла Ана де Армас
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес