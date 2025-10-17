Край: Том Круз и Ана де Армас се разделиха

Том Круз и Ана де Армас са се разделили след по-малко от година връзка. Двамата вече не са чувствали "искрата" и са осъзнали, че е по-добре да останат приятели, сподели източник пред вестник "The Sun". "Искрата между тях е изчезнала, но те все още обичат компанията си и се отнасят много зряло към ситуацията", каза източникът. Круз, 63, и де Армас, 37, според информациите остават приятели. "Том и Ана прекараха добре заедно, но времето им като двойка изтече", сподели източникът. "Те ще останат добри приятели, но вече не са заедно. Просто осъзнаха, че няма да издържат и че е по-добре да останат приятели", продължи източникът.

Бърза връзка и скорошен край

За първи път се появиха слухове, че звездата от "Топ Гън" и актрисата от "Балерина" са заедно през февруари, когато бяха забелязани на вечеря в Лондон. Двамата продължиха да бъдат забелязвани заедно на множество романтични излети, включително когато се наслаждаваха на разходка с лодка по време на частна почивка в Испания през юли.

Те не се страхуваха да бъдат заедно на публични места, като по-късно същия месец присъстваха на концерт на Oasis на стадион "Уембли" в Лондон. Двамата бяха заснети да танцуват на мелодиите на Oasis на заден фон в Instagram видеото на английския продуцент и DJ Goldie, като в един момент Круз хвана ръката на де Армас.

Въпреки че никога не говориха публично за романтичната си връзка, те дадоха най-ясното потвърждение, че са заедно, когато бяха заснети да се държат за ръце във Вермонт в края на юли.

Докато гостуваше в "Good Morning America" през май, де Армас разказа за "забавната" си връзка с Круз и сподели, че работят заедно по "няколко проекта".

Круз е бил женен за Мими Роджърс от 1987 до 1990 г., за Никол Кидман от 1990 до 2001 г. и за Кейти Холмс от 2006 до 2012 г. Кубинската актриса пък е била омъжена за испанския актьор и модел Марк Клотет от 2011 до 2013 г. и също не е чужда на високопрофилните романтични връзки. Тя е излизала с Бен Афлек от 2019 до 2021 г. и е била свързвана с Мануел Анидо Куеста, доведеният син на кубинския президент Мигел Диас-Канел Бермудес, през 2024 г., пише "Page Six".

