Шокиращи разкрития по време на племенния съвет в "Игри на волята" (ВИДЕО)

Двама воини от Лечителите и двама герои от Завоевателите ще се борят за своето спасение в екстремното риалити "Игри на волята" тази вечер, 17 октомври. Лидерът на водещата коалиция при зеленото племе д-р Пекин и бившият ѝ съюзник Иван ще влязат в съревнование за спасение с балерината Йоана и бизнесдамата Александра от Жълтия отбор.

Денят за участниците започна с племенен съвет. След загубата си вчера, Завоевателите се събраха, за да изберат кои двама от техните съплеменници да отидат на сблъсък за оцеляване. Двете коалиции в племето действаха стратегически и посочиха новодошлата Йоана и пресметливата Александра.

Напрежение край огъня

В спор за неприкосновеност днес на Арената излязоха Лечителите и Феномените. Пред изпитанието за бърз ум и гъвкава мисъл най-добре се представи несломимата Гизем, която донесе победата за Сините. Това изпрати Зелените на среща с водещата Ралица Паскалева.

Втората сбирка край огъня за вечерта протече изключително напрегнато. След размяна на остри реплики между Лечителите, на елиминации бяха изпратени бившите коалиционни партньори д-р Пекин и Иван.

Днес на бойното поле в Дивия север още двама претенденти ще се разделят с мечтата си за победа и голямата награда от 100 000 лв. Следващият Съвет на мъртвеца пък ще реши съдбата на един от изгнаниците на Блатото.

