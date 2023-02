Дизайнерка обяви гладна стачка заради расова дискриминация

Сочената за протеже на Армани каза пред Асошиейтед прес, че Националната камара на италианската мода значително е намалила подкрепата си за колектива "Ние сме Произведено в Италия" ("We Are Made in Italy" - WAMI), съставен от млади цветнокожи дизайнери, работещи в страната. Това се е случило, след като Жан произнесла пламенна реч по време на ревю през септември миналата година. В речта си е говорила за личната цена, която е платила, обръщайки внимание на расовата несправедливост в Италия.

Заедно със Стела Жан от Седмицата на модата в Милано, която ще се състои по-късно този месец, се оттеглят и колективът WAMI. Дизайнерите трябваше да открият форума с дигитална презентация.

ОЩЕ: "Дънките са демокрацията в модата" и още 20 цитата от Джорджо Армани

Председателят на Националната камара на италианската мода Карло Капаса заяви пред Асошиейтед прес, че съжалява за решението на Стела Жан. Той добави, че окончателният календар на Седмицата на модата, представен в сряда, е "изпълнен с разнообразие". Според него "ще се види всичко, което правим за цветнокожите, които работят в Италия".

Жан е изпратила писмо до Капаса, в което го информира за гладната си стачка. Тя пише, че ще я прекрати, само когато получи писмено уверение, че няма да се стигне до професионални вреди за дизайнерите и поддръжниците на WAMI. Капса твърди, че все още не се е запознал със съдържанието на писмото, както и че не е знаел за обявената гладна стачка и за оттеглянето на дизайнерите на WAMI от Седмицата на модата.

Колективът WAMI е създаден през 2020 г. от Стела Жан, афроамериканския дизайнер Едуард Бюканън и ръководителката на Афро модна седмица в Милано - Мишел Нгомо, за да привлекат вниманието към липсата на представителство на малцинствата в италианския моден свят. Нгонмо заяви, че финансовата подкрепа за проекта от страна на Камарата е намаляла в последните три години, както и че Афро модна седмица в Милано не е успяла да осигури 20 000 евро, необходими за подпомагане на работата на петима млади дизайнери.