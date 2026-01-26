Дядовците на Кейт Мидълтън и принц Уилям са предопределили съдбата им като двойка

Преди Кейт Мидълтън да срещне принц Уилям в Сейнт Андрюс през 2001 г., съдбата вече е преплела техните семейства по неочакван начин. Връзката им датира от десетилетия назад чрез общи отношения в авиацията и кралското семейство. Дядото по бащина линия на Кейт, капитан Питър Мидълтън, има забележителна връзка с покойния принц Филип, като е негов втори пилот през 60-те години. Това е доказателство за доста по-ранен слой на отношения между Кейт и кралското семейство.

Още: Кейт Мидълтън проговори за зависимостите: Не е избор или личен провал

Роден през 1920 г., капитан Мидълтън е служил като пилот на изтребител-бомбардировач "Москито" по време на Втората световна война, помагайки за отклоняването на германски ракети от Лондон. Неговата забележителна кариера по-късно го е довела до летене редом с херцога на Единбург по време на международни турнета.

Връзки назад през годините

Снимка: Getty Images

През 1962 г. капитан Мидълтън, тогава на 42 години, е служил като първи офицер по време на двумесечно турне в Южна Америка с принц Филип, който по това време е бил на 40 години. Мидълтън е пилотирал 49 от 62-те полета по време на пътуването.

"Уважаваният пилот по-късно е получил благодарствено писмо от принц Филип и чифт златни маншети от Бъкингамския дворец в знак на признание за работата му." Пътуванията им включват британски железопътни линии в Андите, посещения на местни фабрики и разглеждане на забележителности в Мачу Пикчу и езерото Титикака, съчетавайки служебни задължения с опознаване на страната.

Още: Кейт Мидълтън и принц Уилям с кардинално решение, което променя живота им завинаги

Капитан Мидълтън почина на 2 ноември 2010 г. на 90-годишна възраст, само няколко седмици преди 44-годишната Кейт да обяви годежа си с Уилям, който днес е на 43 години.

През октомври 1966 г. Мидълтън превозва принц Филип от Южна Америка до летище Хийтроу в Лондон. Херцогът, тогава на 45 години, позира за снимки със служители на летището, докато Мидълтън, все още в униформа, се усмихва на заден план, пише "Marca".