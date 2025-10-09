Като принцеса: Вижте порасналата дъщеря на Мона Гочев (СНИМКИ)

Актрисата Мона Гочев от от родните ни знаменитости, които обичат да споделят ежедневието си със своите последователи в социалните мрежи. Тя често публикува в Instagram профила си кадри със своите деца, а с последния си пост определено трогна аудиторията си. Не само заради дъщеря си, но и заради визията си на принцеса. Мона и дъщеря ѝ Леа се превъплътиха в една от любимите героини от Дисни - Пепеляшка.

За специално тематично парти, посветено на принцесите на Дисни, Мона и малкото ѝ момиче се облякоха в приказни тоалети, наподобяващи бляскавата рокля на Пепеляшка, с която нейната фея кръстница я преобразява. Точно като в класическата история, Мона е с прибрана коса, завършвайки по този начин перфектно цялостната визия, с която Пепеляшка отива на бала.

Очарователни снимки, на които майка и дъщеря позират с широки усмивки, събраха многобройни харесвания.

Припомняме, че Мона е омъжена за Радо Гочев, с когото се запознава покрай съвместната им работа за "Революция Z". Освен дъщеря, двамата имат и по-голям син.

Професионалния път на Мона

Професионалната ѝ кариера стартира още в младежките ѝ години, но по-широка популярност придобива с ролята си в сериала „Революция Z“, която я превръща в едно от най-разпознаваемите лица на новото поколение актьори у нас.

Освен с актьорската си дейност, Мона Гочев е активна и в социалните мрежи, където споделя съдържание, свързано с майчинството, модата и личностното развитие, като вдъхновява хиляди последователи със своя естествен стил и позитивна енергия.

