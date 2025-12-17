Дженифър Лопес е "магнит за хубави неща и много негативизъм" (ВИДЕО)

Дженифър Лопес разкри трудностите, които има, за да игнорира негативните коментари за личния си живот и вместо това да се уверява, че хората се фокусират върху нейната работа. Тя сподели пред "Los Angeles Times", в "The Envelope 2025 Oscar Actresses Roundtable": "От самото начало, по каквато и да е причина, винаги съм била магнит както за хубави неща, така и за много негативизъм. И е трудно, защото си казваш: "Тези хора не ме разбират. Те не ме виждат. Те не ме познават. После изведнъж разбират. И после отново не".

Колко важно е себеуважението

Звездата от "Kiss of the Spider Woman" призна, че "винаги се утвърждавала" още от ранна възраст. Тя добави: "Дори когато бях много малка, винаги казвах: "Зная коя съм. Добър човек съм. Знам какво правя." Хората нямаше да ме наемат, ако не бях добра в това, което правя".

"Винаги се утвърждавах и си държах краката на земята.", категорична е певицата.

Тя посочи "великите" си родители за начина, по който те са тези, които са ѝ внушили "усещане за себеуважение".

Дженифър се присъедини към Гуинет Полтроу, Емили Блънт, Ел Фанинг, Теса Томпсън и Сидни Суини за интервю с широк обхват, като Сидни подчерта, че негативизмът е "просто външен шум", който "по някакъв начин изчезва", когато стъпи на снимачната площадка.

Лопес пък добави към думите на Суини: "Аз трябва да блокирам шума, за да мога да легна вечер и да си кажа: "Днес се справих добре. Бях добър човек. Бях мил към хората. Работих много усърдно. Добра майка съм. Това винаги ми е помагало да преминавам през всичко.", цитират я от "Female First".

