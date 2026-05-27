Бягство в чужбина: Български звездни двойки заедно на епично приключение (СНИМКИ)

Популярният изпълнител Йонислав Йотов - Тото и любимата му Кристин подари на последователите си в социалните мрежи доза адреналин и добро настроение, споделяйки кадри от последното си вълнуващо приключение в сърцето на Испания. Дестинацията? Магическият свят на киното и супергероите – Parque Warner Madrid, един от най-големите и впечатляващи увеселителни паркове в Европа (на Warner Bros.).

Тото и Кристин се потопиха в света на комиксите, позирайки пред емблематичните атракции, посветени на вечните титани Батман и Супермен. За Тото пътуването се оказа и своеобразно завръщане към детството. Като истински фен на поп културата, той получи ексклузивен достъп зад кулисите на прочутите филмови студиа, където се докосна до автентични холивудски декори.

Разбира се, забавлението не спря дотук. Двойката отскочи и до емблематичното Cartoon Village – мястото, където анимационната класика оживява, а срещите с любимци като Бъгс Бъни и Дафи Дък са абсолютно задължителни, независимо от възрастта.

В добра компания

Приключението в испанската столица се оказа споделено удоволствие. Към Тото и Кристин се присъединиха техните близки приятели – талантливият актьор Антоан Петров - Анди и неговата любима Яна. Четиримата се насладиха заедно на различните забавления, като актьорът също показа няколко впечатляващи кадъра, пълни с щастие и много усмивки.

И как иначе, след като черешката на тортата в тяхното пътуване не е била просто разходка, а включва и присъствие на голямо футболно събитие. Компанията посети емблематичния стадион на Реал Мадрид, за да усети на живо магията на испанския гранд. "Жестока емоция", отбеляза съпругата на Анди в една от публикациите си.

