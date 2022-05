Джони Деп vs. Амбър Хърд: Финалът на хитовия съдебен процес (ВИДЕО)

След 6 седмици съдебна битка между Джони Деп и бившата му съпруга Амбър Хърд – днес, 27 май, е последният ден от процеса. В него седемте съдии ще чуят заключителните аргументи на актрисата от „Аквамен“ по делото за клевета, заведено срещу нея от Деп.

След това съдебните заседатели във Вирджиния ще започнат обсъждания, които се очаква да продължат през следващата седмица. Най-вероятно тогава ще стане ясно и окончателното им решение.

Хърд е съдена от Джони Деп за 50 млн. долара заради авторска статия за Washington Post от 2018 г., в която актрисата е намекнала, че звездата от „Карибски пирати“ я е малтретирал. Въпреки че тя не назовава името му директно, Деп твърди, че твърденията ѝ са повлияли на способността му да работи. Амбър Хърд предявява насрещен иск в размер на 100 млн. долара.

В четвъртък 36-годишната Хърд избухна в сълзи, когато се върна на свидетелската скамейка, за да опровергае Деп за пореден път. "Тормозят ме, унижават ме, заплашват ме всеки ден", каза тя.

В интензивен кръстосан разпит адвокатът на актьора заяви, че процесът е бил труден за Хърд, защото нейните "лъжи са били разкрити пред света многократно". След изказването на бившата съпруга на Деп защитата се оттегли, с което бе отбелязан краят на 23-дневните свидетелски показания.

Самият Деп се върна на свидетелската скамейка в сряда. Той заяви, че адвокатът на Амбър Хърд е изфабрикувал негативните текстови съобщения, които той уж изпратил на бившата си съпруга. Адвокатът на актрисата - Бен Ротенборн, попита 58-годишния мъж дали е казал, "че ако искаш да бъдеш с една жена сексуално, тя е по право твоя".

"Това е абсурдно", отговори Деп и нарече твърденията ѝ за насилие "невъобразимо брутални, жестоки и напълно неверни".

Относно някои от текстовете, споделени в съда, за които се предполага, че са изпратени от Деп, актьорът заяви: "Не знам нищо за нито едно от тези съобщения... Честно казано, ако някой друг е взел телефона ми и е изпратил този текст, вероятно... Аз не пиша така".

В един от тези текстове, споделен пред съда, Джони Деп казва, че Амбър Хърд "си проси световно унижение", след като е подала молба за ограничителна заповед. Твърди се, че съобщението е изпратено на 15 август 2016 г. - няколко месеца след като Хърд е поискала заповедта.

"Нямам милост, нямам страх, нямам и грам емоция и не чувствам нищо, което някога съм смятал за любов. Тя ще се удари здраво в стената!!!", написал Деп според съдебните документи.

Вчера екипът на Хърд отвърна на удара, след като по-рано моделът Кейт Мос отрече твърдението, че Джони Деп я е бутнал по стълбите. Източник, близък до Амбър Хърд, категорично опровергава казаното от Мос и заявява, че Деп я е атакувал физически по време на връзката им през 90-те години.

Моделът казваше само, че е паднала по стълбите, докато е била на почивка с Деп в Ямайка, и че той ѝ е помогнал да се изправи. „Никога не ме е бутал или удрял“, твърдеше тя.

Освен това Амбър Хърд ридаеше, докато разказваше как излезлият "извън контрол" Джони Деп я претърсил за кокаин, провесил кучето им през прозореца на движеща се кола и заплашил да я убие на борда на яхта, която продавал на Дж. К. Роулинг. Хърд каза пред съда, че през май 2013 тя и Деп са били на почивка в парк за каравани в Хиксвил, Калифорния, където той е извършил „вътрешно претърсване“ върху нея, търсейки кокаин.

В центъра на насрещния иск от страна на Хърд е бившият адвокат на Деп – Адам Уолдман. Тя твърди, че актьорът я е оклеветил в многобройни изявления пред пресата чрез Уолдман, след като тя е публикувала статията в The Washington Post през 2018 г. Самият Уолдман нарича твърденията на актрисата за домашно насилие от страна на Джони Деп „измама“.

В последния ден от процеса съдия Пени Аскарате информира журито какво трябва да докажат Деп и Хърд, за да спечелят делото. За да може съдебните заседатели да произнесат благоприятна присъда за Хърд, те трябва да определят, че изявленията от Адам Уолдман са направени с „действителна злонамеренос“т като агент на Деп.

Що се отнася до статията на Хърд, която е в центъра на иска на Деп за клевета от страна на Амбър Хърд, съдия Аскарате казва, че съдебните заседатели трябва да прочетат цялата статия и не могат да вадят от контекст „нито една дума, фраза или изображение".

За да застанат на страната на Деп, съдиите трябва да установят, че Хърд е действала с ясното съзнание, че изявлението ѝ е невярно, или че е направила това с умишлено пренебрежение към истината.

WATCH: "You either believe all of it or none of it. Either Mr. Depp assaulted Miss Heard with a bottle in Australia, or Miss Heard got up on that stand, in front of all of you, and made up that horrific tale of abuse," Vasquez says.#JohnnyDeppVsAmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/d1Y57Y642q — Sierra Gillespie (@sierragillespie) May 27, 2022

Адвокатът на Деп Камил Васкес започна заключителните аргументи по делото, като припомни на съдебните заседатели, че точно преди шест години, на 27 май 2016 г., Хърд е подала молба за издаване на временна ограничителна заповед срещу тогавашния си съпруг. "По този начин тя съсипа живота му – с фалшива история, че е преживяла домашно насилие, извършено от г-н Деп. Молим ви да върнете живота на г-н Деп, като кажете на света, той не е насилникът, за когото г-жа Хърд твърди, че е, и да държите г-жа Хърд отговорна за лъжите ѝ“.

Адвокатът добави: "В тази съдебна зала има насилник, но това не е г-н Деп. В тази съдебна зала има жертва на домашно насилие, но това не е госпожа Хърд“.

Според нея - по време на връзката Деп е бил подложен на "постоянно вербално, физическо и емоционално насилие". След това Хърд е нанесла "най-голямата и жестока вреда", като "фалшиво" е нарекла Деп насилник и никога не е мислила, че ще й бъде потърсена отговорност, каза Васкес пред журито. Тя описва Хърд като "дълбоко притеснен човек" и казва, че актрисата „отчаяно се нуждае от внимание и одобрение“. Васкес казва още, че съдът е чул, че Хърд може да бъде "приятна, дори очарователна", но също така и "невероятно агресивна, насилствена и жестока".

Адвокатът на актьора обобщи обвиненията на Хърд за домашното насилие на бившия ѝ съпруг, но отчете липсата на доказателства за „най-ужасните“ наранявания на Джони Деп. „Твърденията на г-жа Хърд, че Джони Деп е насилник и чудовище, са направени с цел да ви шокират“, твърди Васкес.

"This is 'Me Too' without any 'Me Too'" - #JohnnyDepp attorney Ben Chew takes over in closing arguments:

"No woman ever, before #AmberHeard, ever claimed that Mr. Depp raised a hand to her in his 58 years." pic.twitter.com/MWFGW1b5O8 — Cathy Russon (@cathyrusson) May 27, 2022

"Той не заслужава животът и наследството му да бъдат унищожени от една злокобна лъжа“, заяви относно Деп другият му адвокат Бен Чу.

Адвокатът на Амбър Хърд се обърна към съдебните заседатели, че ако се произнесат в полза на Джони Деп, ще станат "съучастници" в злоупотребата с него. Бенджамин Ротенборн предупреди, че твърденията на актьора, че не е злоупотребявал с Хърд, изпращат "послание" към оцелелите от домашно насилие.

"Опитват да ви убедят, че г-н Деп е доказал, че никога не е злоупотребявал с Амбър дори и в един случай, но помислете за посланието, което г-н Деп и неговите адвокати изпращат на Амбър и по този начин на всяка жертва на домашно насилие навсякъде по света", каза той.

WATCH: "You can decided this case without every weighing into any of the allegations, the facts, the evidence that you've heard about the heinous abuse Miss Heard suffered at the hands of Mr. Depp," Rottenborn explains to jurors.#JohnnyDeppVsAmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/TDEOcWQEUu — Sierra Gillespie (@sierragillespie) May 27, 2022

"Можете да решите това дело, без да вземете предвид нито едно от твърденията, фактите и доказателствата, които сте чули за отвратителното насилие, на което е била подложена г-жа Хърд от страна на г-н Деп“, допълни той и напомни на съдебните заседатели за някои от доказателствата срещу актьора, включително за смразяващите текстове до приятелите му по адрес на бившата му съпруга.