Един от най-популярните американски комици е открит мъртъв

"По-рано днес шерифите от Ориндж каунти са били повикани в хотел "Риц-Карлтън Орландо", Гранде Лейкс, по сигнал за мъж в хотелска стая, който не реагира. Мъжът е идентифициран като Робърт Сагет и е обявен за починал на място. Детективите не са открили признаци на насилие или употреба на наркотици в този случай", съобщиха от офиса на шерифа на Ориндж Каунти в Twitter.

Сагет беше на 65 години и се намираше във Флорида, която беше спирка от негова нова обиколка от представления. Часове преди да бъде открит мъртъв, той пуска публикация в Twitter, от която се вижда, че е развълнуван отново да е на сцена. Смъртта му беше потвърдена и от семейството му.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3