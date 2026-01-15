Станимир Гъмов поставя граници: Ролята, която не би изиграл

Станимир Гъмов е един от най-разпознаваемите и обичани актьори на българската сцена, известен с харизматичния си характер и неподправеното си чувство за хумор, което го различава. Въпреки това, както сам признава, не всяка роля е подходяща за него в даден момент от кариерата му. В скорошно интервю за "На кафе" Гъмов разкри, че си поставя граници и сега има определен тип персонажи, които в момента не би могъл да изиграе, като уточни какви са причините за това.

"Вече мога да кажа, че не бих изиграл тийнейджър. Никакъв шанс. Минало е времето.", категорично заяви 51-годишният актьор. "Сега играя бащи. Съвсем скоро може би и дядовци ще играя", продължи Гъмов, като допълни, че се надява тази роля на възрастен да се пренесе и в реалния му живот. "Дай, Боже, и в живота да играя дядо!".

Той обясни, че с годините подходът му, когато получава различни роли, определено се е променил. "С възрастта идва и опитът. Преди, ако си се потил, за да постигнеш нещо, сега вече е по-леко - настъпва опитът и мъдростта".

Най-абсурдните случки от кариерата

Актьорът разкри и едно от най-странните неща, които е преживял заради популярността си - да бъде объркан с друг известен. "Да ме объркат със Стефан Вълдобрев, когото много обичам. Веднъж ми казаха "Гледай го! Такива хубави песни пише, пък колко е изнервен", сподели Гъмов с усмивка и подчерта, че го намира за наистина смешно. "Ласкае ме, че ме бъркат с него".

Актьорът заяви, че не е от хората, които си правят равносметки за постигнатото в личен и професионален план. Той поясни, че се чувства млад и чак когато навърши 90 години, би се обърнал към миналото си, за да мисли за изминатия път.