Емрах Стораро се сгоди за сестрата на жената на брат си (ВИДЕО)

Емрах Стораро явно е намерил голямата любов, тъй като 22-годишният поп-фолк певец изненадващо обяви, че се е сгодил за красивата Айлан. Тя е сестра на Гюлджан - съпругата на брат му Фики, и така се заформя едно наистина голямо семейство.

По-малкият син на Тони Стораро сподели снимки от годежа си в социалните мрежи, като те бързо събраха много харесвания и пожелания за влюбената двойка. За момента не се знае за кога точно е планира сватбата им и къде ще се състои.

Семейство Стораро сподели и видеа от годежа в типичен турски стил, като се вижда, че всички си прекарват повече от добре, а Айлан сменя два пищни тоалета.

През 2017 година Фики Стораро се ожени за Гюлджан, от която има две деца. Фамилията на съпругата му живее в Брюксел, където двамата се запознали за първи път. В Белгия е живяла и Айлан. Сватбата е уредена, а Тони Стораро се надява вечният бунтар Емрах да улегне, след като сключи брак. Припомняме, че той многократно имаше проблеми със закона най-вече заради шофиране на скъпи и мощни коли с превишена скорост. Тони Стораро много пъти е заявявал, че Емрах е твърде млад, неразумен и се опитва да го вразуми.