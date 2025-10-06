"Ергенът: Любов в рая": Шермин прекали с обидите, нервите на Красимир не издържаха (ВИДЕО)

С всяка изминала седмица риалити форматът "Ергенът: Любов в рая" се превръща от шоу за романтика и топли чувства в сцена на съревнование и неприязън. Още с влизането си Виктория Асенова нажежи обстановката, след като първо се запозна с мъжете и чак след това подаде ръка на жените в имението. А острата ѝ вражда с Йовица предизвика сериозна дискусия по време на банкета в петък вечер.

Край с търпението и мълчанието

В центъра на епизода беше не само поведението на Виктория, но и нападките от страна на Ана-Шермин, която не спря да обижда новодошлата участничка, обръщайки се към нея не по име, а с "цър-пър", както я наричаха в третия сезон на "Ергенът". А един от въпросите по време на общата вечеря възмути всички. Грубото отношение на Шермин продължи без задръжки и притеснение.

Наложи се обаче тя да обяснява и за отношенията си с Красимир, който достатъчно търпя капризите от нейна страна и се наслуша на изискванията ѝ. Нервите му не издържаха и той реши, че няма да си мълчи повече, като искрено се противопостави на моделката пред всички.

"Стига вече, че ставаш смешна", категоричен бе Краси, след което се видя как някои от дамите започнаха да се подсмихват. "Само се изтъкваш... Няма да се разберем. Какво толкова? Продължавай си живота, аз си продължавам моя и това е", заяви Красимир, уточнявайки, че Шермин не е никакъв "фактор" в изборите и действията му.

