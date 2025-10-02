Шермин от "Ергенът" отговори на хейтърите за корекциите и старите снимки

Безспорно една от най-провокативните риалити участички е Ана-Шермин, която днес гледаме в предаването "Ергенът:Любов в рая". Тя е жена с високи стандарти, силно изразено его и доминиращо присъствие. Не прави компромиси със себе си и очаква същото от околните. За някои това може да е привлекателна черта – да бъде независима и уверена жена, за други обаче е предизвикателна и дори трудна за общуване. Затова не е случайно, че тя е една от най-сканалните дами в романтичното шоу.

Оше: Сама срещу всички: Нова доза напрежение в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

А начинът, по който говори за себе си, изтъквайки своите лични умения и качества, а също и фактът, че не спира да споменава външния си вид, въпреки видимите корекции, допринесоха за голяма критика.

Реакцията на Шермин за старите снимки

Стари снимки от миналото на Шермин преди корекциите, които бързо се разпространиха в мрежата, предизвикаха серизона дискусия онлайн.

Разбира се риалити участничката не остана безмълвна и в личния си Instagram профил се обърна към хейтърите. Тя подчерта, че никога не е крила, че родният ѝ град е Ловеч, а за кадрите, на които изглежда доста по-различно от сегашната си визия, Шермин отново говори за красота. "На тези снимки пак съм красива, с малък нос и хубави устни. Просто с боядисана черна коса и стил, който тогава беше модерен".

Още: СЕМ сезира НАП заради "Ергенът: Любов в рая": Хазарт, расизъм и сексуални намеци

Феновете на предаването разсъждаваха и върху фамилията "Бурачек", с която бе свързана Шермин. Тя уточни, че е на бившия ѝ приятел, с когото е имала връзка шест години.