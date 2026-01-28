Евгени Минчев за сватбата на Азис: Да кръсти дъщеря си Принцеса Чурулинка Костинбродска-Смит

Новината за сватбата на Азис в САЩ разтърси феновете му, но и разбуни духовете в българския шоубизнес. Причината е неочакваното от мнозина решение на "краля на попфолка" да се омъжи. Дни след като Азис публикува в социалните мрежи документи за сключване на брак, снимка на две мъжки ръце с брачни халки и дори кадри със своя любим, феновете му заподозряха, че всичко е измама и снимките сякаш са направени с помощта на изкуствен интелект.

Още: Официално: Азис се омъжи (СНИМКИ)

Евгени Минчев "стреля"

Не закъсня и коментарът на устатия Евгени Минчев, който в типичен свой стил обрисува евентуалния бъдещ живот на младоженците, даде идеи как да кръсят децата си и обясни защо не може да подари на Азис комбенизон. Ето какво написа лордът в своя Facebook профил:

Азис- тази година булка, догодина- люлка. Вярно е, че Азис се е женил по-рядко от Лили Иванова, но какво пък, вижте... Posted by Evgeni Minchev ART on Tuesday 27 January 2026

"Азис- тази година булка, догодина- люлка.

Вярно е, че Азис се е женил по-рядко от Лили Иванова, но какво пък, вижте какъв отзвук само. Хубаво е, че се жени на почти 50 години, не е детеродна възраст, но стават чудеса. Пък и е женен за лекар, ако е гинеколог, нещата са опечени. Не става от ни една публикация ясно кой е булката и има ли бременност в двойката, че така внезапно прозвучаха сватбени фанфари. Азис се ожени- о, блага вест, о, попфолк радост на всички времена. Време е да се помисли за име на бебето, което да обединява тази интернационална любов. Нали Азис е кралят на попфолка, може щерката да е кръстена Принцеса Чурулинка Костинбродска- Смит. Ако предположим, че женихът е с фамилия Смит. Ако е момче- принц Радан- Азис Български, ако са близнаци- не ми се мисли. Много исках да купя на Азис един комбенизон, но то разноските за колет до Америка ще са по- скъпи от самият подарък. И ако позволите скромно да издам и аз една новина около себе си... Няма да се женя за приятеля ми. Ние просто се обичаме.

С обич, твоя дъщеря

Долорес Мария Гоя"

Още: След като лежа на тротоара, Евгени Минчев си припомни какво е да си модел (СНИМКИ)