Лайфстайл:

Евгени Минчев за сватбата на Азис: Да кръсти дъщеря си Принцеса Чурулинка Костинбродска-Смит

28 януари 2026, 11:42 часа 0 коментара
Евгени Минчев за сватбата на Азис: Да кръсти дъщеря си Принцеса Чурулинка Костинбродска-Смит

Новината за сватбата на Азис в САЩ разтърси феновете му, но и разбуни духовете в българския шоубизнес. Причината е неочакваното от мнозина решение на "краля на попфолка" да се омъжи. Дни след като Азис публикува в социалните мрежи документи за сключване на брак, снимка на две мъжки ръце с брачни халки и дори кадри със своя любим, феновете му заподозряха, че всичко е измама и снимките сякаш са направени с помощта на изкуствен интелект.

Още: Официално: Азис се омъжи (СНИМКИ)

Евгени Минчев "стреля"

Не закъсня и коментарът на устатия Евгени Минчев, който в типичен свой стил обрисува евентуалния бъдещ живот на младоженците, даде идеи как да кръсят децата си и обясни защо не може да подари на Азис комбенизон. Ето какво написа лордът в своя Facebook профил:

Азис- тази година булка, догодина- люлка. Вярно е, че Азис се е женил по-рядко от Лили Иванова, но какво пък, вижте...

Posted by Evgeni Minchev ART on Tuesday 27 January 2026

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Азис- тази година булка, догодина- люлка.

Вярно е, че Азис се е женил по-рядко от Лили Иванова, но какво пък, вижте какъв отзвук само. Хубаво е, че се жени на почти 50 години, не е детеродна възраст, но стават чудеса. Пък и е женен за лекар, ако е гинеколог, нещата са опечени. Не става от ни една публикация ясно кой е булката и има ли бременност в двойката, че така внезапно прозвучаха сватбени фанфари. Азис се ожени- о, блага вест, о, попфолк радост на всички времена. Време е да се помисли за име на бебето, което да обединява тази интернационална любов. Нали Азис е кралят на попфолка, може щерката да е кръстена Принцеса Чурулинка Костинбродска- Смит. Ако предположим, че женихът е с фамилия Смит. Ако е момче- принц Радан- Азис Български, ако са близнаци- не ми се мисли. Много исках да купя на Азис един комбенизон, но то разноските за колет до Америка ще са по- скъпи от самият подарък. И ако позволите скромно да издам и аз една новина около себе си... Няма да се женя за приятеля ми. Ние просто се обичаме.

С обич, твоя дъщеря

Долорес Мария Гоя"

Още: След като лежа на тротоара, Евгени Минчев си припомни какво е да си модел (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Азис Евгени Минчев сватба
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес