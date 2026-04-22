Филип Киркоров представи своя нов любим - Леонардо: "Не мога да заспя без него" (ВИДЕО)

Народният артист на Русия Филип Киркоров привлече вниманието на гостите на гала-вечерята по повод наградите "Движение" на МУЗ-ТВ, като се появи на събитието в компанията на своя четирикрак приятел — кученцето Леонардо. Кралят на руската естрада, който в последно време сериозно се пребива на концертите си и претърпя различни пластични операции, премина през зоната, изпълнена с журналисти и отбеляза специалната си връзка с домашния си любимец. Той призна, че не може да заспи без Леонардо, който обикновено спи до стопанина си.

Повече за Леонардо

Кученцето на Киркоров е от породата малтипу – кръстоска между малтийски болонски териер и пудел. Домашният любимец се появи в живота на Филип в края на март 2026 г. Певецът го закупи за един милион рубли, съобщава "Пятый канал". И, съдейки по грижите, които полага за него, очевидно е, че кучето за него не е аксесоар, а истински приятел.

За Леонардо артистът разказа в публикация на страницата си в социалната мрежа. Киркоров публикува снимка с домашния си любимец си и обяви новия член на семейството преди известно време. Потребителите бързо оцениха новото куче на звездата.