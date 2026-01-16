Филмовото студио зад "Междузвездни войни" - "Lucasfilm" - смени президента си

Дейв Филони - протеже на създателя на „Междузвездни войни" Джордж Лукас и творчески двигател зад хитовия телевизионен сериал „Мандалорецът", е назначен за президент на студиото „Лукасфилм", собственост на „Дисни", предадоха Ройтерс и Асошиетед прес. Настоящият президент на „Лукасфилм" Катлийн Кенеди ще се оттегли от поста тази седмица и ще работи като продуцент на пълно работно време, се посочва в направеното от „Дисни" изявление.

As Kathleen Kennedy steps down from Lucasfilm leadership to return to producing, Dave Filoni will lead the studio as... Posted by Lucasfilm on Thursday, January 15, 2026

Петдесет и една годишният Дейв Филони ще ръководи един от най-печелившите филмови франчайзи в историята, както и игрални и анимационни телевизионни сериали. Той ще работи заедно със съпрезидента Линвен Бренан, която отговаря за бизнес делата и операциите на студиото.

Изпълнителният директор на „Дисни" Боб Айгър похвали Кенеди за „лидерството, визията и управлението" на студиото.

Седемдесет и две годишната Катлийн Кенеди, която ръководеше „Лукасфилм", откакто „Дисни" купи студиото през 2012 г., стои зад три блокбастъра - продълженията на оригиналната трилогия „Междузвездни войни", и зад успешния спиноф „Rogue One: История от Междузвездни войни" (2016).

Kathleen Kennedy is officially stepping down as the president of Lucasfilm, Dave Filoni & Lynwen Brennan are set to be the new co-presidents. Kennedy will return to full-time producing. pic.twitter.com/05JEsYFYVf — ComicBook.com (@ComicBook) January 15, 2026

Филмът „Соло: История от Междузвездни войни" (2018), който представи нов актьор в ролята на космическия контрабандист Хан Соло, направен популярен от Харисън Форд, се провали в боксофиса. Това породи опасения, че публиката започва да се уморява от обичаната поредица.

„Соло: История от Междузвездни войни" ни разочарова малко. Това ни накара да се замислим, че може би темпото е било до известна степен прекалено агресивно. Затова решихме леко да се отдръпнем", каза Боб Айгър през 2023 г.

„Дисни" спря филмите „Междузвездни войни" през 2019 г., за да се фокусира върху игрални телевизионни сериали, сред които „Мандалорецът" с Педро Паскал в главната роля. Поредицата представи популярния герой Грогу, наричан още Бебе Йода.

Компанията отмени планираните филми от поредицата „Междузвездни войни" на режисьорите Пати Дженкинс и Райън Джонсън, докато Катлийн Кенеди работеше за преосмисляне на филмовата стратегия.

Междувременно Дейв Филони ръководи много популярни и аплодирани телевизионни сериали, включително „Мандалорецът" и „Асока".

И Кенеди, и Филони са работили с Джордж Лукас, създателя на оригиналната филмова поредица „Междузвездни войни", която стартира през 1977 г. Франчайзът е реализирал приходи от над 10,3 милиарда долара в международния боксофис според „Комскор".

Лукас лично избра Кенеди за свой наследник начело на „Лукасфилм". Тя е съоснователка на Amblin Entertainment заедно със Стивън Спилбърг и Франк Маршал и е допринесла за продуцирането на филмови класики като „Извънземното", „Джурасик парк" и „Списъкът на Шиндлер".

Проектите на Лукасфилм

Петте филма от поредицата „Междузвездни войни", заснети под надзора на Катлийн Кенеди, са донесли общо 5,9 милиарда долара. Най-успешният от тях, „Междузвездни войни: Силата се пробужда" от 2015 г., реализира над 2 милиарда долара от глобалните продажби на билети.

Катлийн Кенеди казва, че за нея е било привилегия да работи в „Лукасфилм" и че много се гордее с това, което всички заедно са постигнали. Под нейно ръководство студиото разшири дейността си с продуцирането на телевизионни игрални сериали, включително „Мандалорецът" и „Асока" на Филони, както и „Андор".

Компанията добави и тематични паркове „Междузвездни войни" в „Светът на Уолт Дисни" във Флорида и „Дисниленд" в Калифорния.

Даниел Лория от Boxoffice Media отбелязва, че Катлийн Кенеди е поела „невъзможната задача" да продължи започнатото от Джордж Лукас.

Лукас наема Дейв Филони през 2005 г., за да му помогне да създаде студио за производство на анимационни продукции от вселената на „Междузвездни войни". Често забелязван на премиери в Холивуд и събития за фенове, носещ каубойска шапка, Филони има принос към анимационния телевизионен сериал „Междузвездни войни: Войните на клонираните".

През май тази година на екран ще излезе игралният филм „Мандалорецът и Грогу", съавтор на който Дейв Филони.

Филмът „Междузвездни войни: Звезден изтребител" с участието на Райън Гослинг по план трябва да излезе по кината през май 2027 г.

Катлийн Кенеди ще продължи да работи като продуцент на тези филми.

Дейзи Ридли, звездата от трилогията, започнала през 2015 г., също каза, че ще завърне за нов проект от вселената на „Междузвездни войни", пише БТА.