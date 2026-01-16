Хулио Иглесиас го закъса: Излезе клип, в който дърпа и насила целува жена (ВИДЕО)

Ситуацията около легендарния испански певец Хулио Иглесиас става все по-сериозна след неотдавнашното появяване на журналистическо разследване, което го свързва със сериозни обвинения за неподходящо поведение и сексуално насилие. На фона на тази атмосфера на възмущение, социалните медии разкриха стар телевизионен момент, който придоби нова и мрачна актуалност: напрегнатото му взаимодействие с аржентинската водеща Сусана Хименес, което не му помага много в момент, когато получава няколко жалби.

Обвиненията срещу Хулио Иглесиас

Снимка: Getty Images

Скандалът избухна във вторник след тригодишно съвместно разследване на elDiario.es и Univision Noticias. Докладът съдържа подробни свидетелства на бивши служители, които са работили в резиденциите на артиста в Доминиканската република и Бахамите и твърдят, че са били жертви на сексуално насилие, физически нападения и постоянна среда на унижения и тормоз на работното място.

Още: Задържаха известен актьор, обвинен е в сексуално насилие над деца (ВИДЕО)

Предвид сериозността на тези обвинения, общественото мнение започна да преразглежда публичния образ на 82-годишния певец. Видеото, което се разпространява усилено, е от интервю през 2005 г. в предаването на Сусана Хименес, излъчено по Telefe, където се вижда как той се държи по начин, който много потребители сега описват като тормоз на живо по телевизията.

Видеото, което го компрометира

Във видеото от самото начало се усеща динамика на дискомфорт. Въпреки първоначалната сърдечност на водещата, Иглесиас многократно настоява да я целуне по устата, дори я държи с две ръце за главата, за да я принуди да влезе във физически контакт, докато тя се опитва да се отдалечи. "Вие сте женен мъж", се чува Хименес да казва във видеото, в опит да спре учтиво, но твърдо, ухажването на певеца.

Още: "Убиваха ме хиляди пъти, но аз ще продължавам напред"

Въпреки отказа на водещата, която стига дотам, че да възкликне, че вече му е дала достатъчно целувки, певецът продължава да я притиска, докато не постига целта си. Сцената завършва с видимо притеснената Сусана, която оправя роклята си и се отдръпва, докато прави шеги, за да облекчи напрежението в момента – често използвана техника по телевизията по онова време, за да се нормализират такива ситуации, пише "Marca".