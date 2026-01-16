Почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри

Жена, представяна като тайна дъщеря на вокалиста на Queen Фреди Меркюри, е починала на 48-годишна възраст след дълга борба с рядка форма на рак на гръбначния стълб, съобщи семейството ѝ.

Връзката ѝ със звездата стана публична миналото лято с излизането на биографията "Love, Freddie" ("С обич, Фреди") на журналистката Лесли-Ан Джоунс. По думите ѝ Меркюри я е наричал "Биби", "моето съкровище" и е поддържал близка връзка с нея до смъртта си през 1991 г.

Съпругът ѝ Томас заяви, че двамата имат синове на 9 и 7 години. Прахът ѝ е бил разпръснат над Алпите.

Според авторката Меркюри е станал баща през 1976 г. след връзка с омъжена жена, а историята е подкрепена с лични дневници, оставени на дъщеря му малко преди смъртта му. Семейството обмисля публикуване на снимки, включително такива с Фреди Меркюри.

"С обич, Фреди" включва бележка от жената, известна само като Б.. Откъс, публикуван в "Дейли мейл" гласи: "Обстоятелствата около моето раждане може да изглеждат според стандартите на повечето хора необичайни и дори скандални. Това не бива да е изненада. Това обаче никога не го е отклонявало от ангажимента му да ме обича и да се грижи за мен. Той ме ценеше много".

"Фреди Меркюри беше и е мой баща. Имахме много близка и любяща връзка от раждането ми до последните 15 години от живота му", гласи друга бележка от тайната дъщеря на музиканта.

