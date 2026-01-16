Деми Мур получи неочаквана похвала от бившия си

Аштън Къчър похвали бившата си половинка - Деми Мур и нейния хорър филм от 2024 г. "The Substance", по време на промотирането на новия си сериал по "FX The Beauty", заедно с колегите си Антъни Рамос и Джеръми Поп в скорошно интервю за "Entertainment Tonight". "Искам да кажа, първо, изпълнението на Деми в "The Substance", очевидно, тя получи изключителни похвали, много съм горд с нея", каза Къчър по време на интервюто, след като от ET отбелязаха, че неговият проект получава много сравнения с хорър филма с ролята на Мур от 2024 г.
Ashton Kutcher reacts to the comparisons between his ex Demi Moore’s film, ‘The Substance,’ and his new series, 'The Beauty,' which premieres Jan. 21 on FX, Hulu and Disney+.https://t.co/hSzMDDr0Vk— Entertainment Tonight (@etnow) January 15, 2026
Мур и Къчър започват да се срещат през 2003 г. и се женят през 2005 г. Те обявяват раздялата си през ноември 2011 г. и формално финализират развода си около две години по-късно. Докато Мур твърди в мемоарите си от 2019 г. "Inside Out", че Къчър ѝ е изневерявал, двойката изглежда вече е в по-добри отношения.
Къчър обича дъщерите на Мур
През 2020 г. Къчър заяви, че между него и Мур няма "лоши чувства". Въпреки че каза, че бившите съпрузи "не прекарват време заедно", той прави усилия да поддържа връзка с трите дъщери на Мур - Румър, 37 г., Скаут, 34 г. и Талула, 31 г., които тя има с бившия си съпруг Брус Уилис.
"Помагах да отгледам тийнейджърки през тяхното израстване. Обичам ги", каза Къчър за Румър, Скаут и Талула по това време. "Никога няма да спра да ги обичам, да ги уважавам, да ги почитам и да им се радвам, като се надявам да успеят във всичко, което следват.", цитират го от "People".
Припомняме, че към днешна дата Къчър е женен за актрисата Мила Кунис. Двойката привлече вниманието на червения килим по време на наградите "Златен глобус". Двамата се появиха заедно след дълго време, странейки от публичното пространство.