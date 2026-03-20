20 март 2026, 15:32 часа 0 коментара
Голяма тайна за любим сериал излезе наяве (ВИДЕО)

Много от феновете на тийн сериала на "Дисни" - "Хана Монтана" - може би не знаят, че Джейсън Ърлс – актьорът, изиграл 16-годишния Джаксън Стюарт, брат на героинята на Майли Сайръс – започва участието си в шоуто с една голяма тайна. В подкаста "Best of Both Our Worlds" Джейсън разкри, че първите месеци на снимачната площадка е бил "отчаяно уплашен" да не бъде уволнен. Причината? Той е излъгал за възрастта си, за да се яви на кастинга. "Когато се явих за шоуто, казах, че съм на 18 години", призна актьорът, който по това време всъщност е бил значително по-възрастен.

Истината излиза наяве, когато вече е заснет почти половината първи сезон. Един високопоставен директор от мрежата го конфронтира с реалната му възраст и с брака му с Дженифър Ърлс. "Спомням си, че ми каза: "Хей, ти си на 28." Казах: "Да. И момичето, с което постоянно се целувам? Това е жена ми."

Още: Не вярвах в себе си: Сандра Бълок отказала големи роли

Днес Джейсън Ърлс, който е на 48 години, гледа на цялата ситуация с чувство за хумор, но и с откровение: "Бях наистина уплашен да не бъда уволнен", но в крайна сметка всичко се наредило.

За ролята в "Хана Монтана"

Джейсън признава и друго - въпреки че работата му в "Хана Монтана" е била добре платена спрямо предишните му роли като статист и дубльор, договорът му е бил "като най-лошия телевизионен договор, под който може да попаднеш". Той разказа и поради каква причина се чувства ощетен относно възнаграждението си, като поясни, че става въпрос за допълнителни плащания относно повторно излъчване на епизоди на сериала. 

Припомняме, че до дни излиза и специалният епизод, посветен на 20-годишнината от започването на сериала на Дисни. Ще видим Майли Сайръс, завърнала се като Хана Монтана, а трейлърът обещава много изненади. 

Още: Итън Хоук критикува смартфоните в киносалоните

Ева Петрова Отговорен редактор
