Мария Силвестър разказа за тежък инцидент, след който живее втори живот

Мария Силвестър, която води "Бригада Нов дом", е една от от най-харесваните известни дами в шоубизнеса у нас. Не само заради историите, които разказва, но и заради личните ѝ качества - както в живота, така и в професионален план, тя се превърна в любимка на зрителите. През уикенда тя застана пред камерите за един откровен разговор в телевизионния ефир. В "Живот по действителен случай" Силвестър сподели за тежка случка от миналото си, след която казва, че живее втори живот.

Силна травма

Мария Силвестър разказа за ужасяващ инцидент пред Александра Сърчаджиева. Моментът, белязал живота ѝ завинаги, се случва, докато се прибира от известна софийска дискотека, след като е видяла гаджето си да се целува с друга жена. Мария разказа, че непознат я проследява и я напада във входа на блок.

"Припаднала съм, защото той започна да ме души. Но егото понякога върши страхотна работа. Един глас сякаш ми каза - "Мария, много тъпо умря". И аз си казах, че няма да е красиво и стилно това и не мога да си го позволя.", разкри подробности от травмиращата случка.

Тя обаче не се предава и успява да се спаси - по интересен начин. "Сега се смея, но изобщо не беше смешно тогава. Намерих сили, блъснах го този човек. Може би адреналин, инстинкт... Това кара човек да вярва повече и да открие неподозирани сили. Избутах го. Тогава пушех и това ми спаси живота. Осъзнах, че трябва да си сменим ролите много бързо и аз да не съм жертва. Извадих страшен глас и казах - "Ти имаш ли цигари?". И той каза - Имам. Отиде, запали лампата, седна и си говорихме един час за живота му."

Разговаряли за бог и близките му. "Може да е имал диагноза, може да се е лекувал... или пък не.", разсъждава Мария Силвестър. Тя обясни, че след случилото се не могла да си спомни лицето му, но пък не забравила очите на мъжа, който я нападнал.

Според разказа на Силвестър, човекът изглеждал добре - по професия бил брокер. Бил открит и споделил, че има черни дни в живота си, в които просто е различен.

Травмиращият инцидент повлиява силно на Силвестър и за около две седмици тя е в страхова невроза. Тогава дори не разказа на родителите си за инцидента, а се решава да го направи по-късно.