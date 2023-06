Гвардейци припадат, докато репетират парада за рождения ден на крал Чарлз III (ВИДЕО)

По време на репетициите температурите на въздуха са стигнали близо 30 градуса по Целзий, а в комбинация с тежкото гвардейско облекло и специфичните шапки от мечешка кожа ситуацията за някои от участниците в парада се е оказала непоносима. Тези шапки тежат около 650 гр. и са високи близо 50 см. Важно е да се уточни, че вътрешността на шапките е куха, а структурата наподобява плетена кошница, така че е максимално олекотена.

Във видео, разпространено от The Telegraph, се вижда паднал гвардеец, който се е строполил, държейки тромпета си. На друг кадър пък са заснети четирима гвардейци, които тичат към друг припаднал, за да го отнесат с носилка. Според изданието най-малко трима души са припаднали по време на репетициите.

Репетицията бе наблюдавана от принц Уилям, който след това написа в Twitter: "Много благодаря на всеки един гвардеец, който се включи в репетициите за парада тази сутрин на жегата. Наистина тежки условия, но всички се справихте много добре."

