Хаосът в живота на Дънди: Подпалихме общежитие и спахме в асансьор

Винаги усмихнатият Даниел Пеев - Дънди, който е сред участниците на "Като две капки вода" тази година, е от известните у нас, които правят всичко по-забавно само с присъствието си. Някои от неговите житейски истории може и да звучат като комедиен филм с доза хорър, но те са реални и съвсем истиснки. Това доказва и самият той в подкаста на шоуто, където откровено говори за актьорската кариера, музиката и абсурдните ситуации, които понякога се превръщат в хубави спомени.

Дънди разкри, че животът в студетските години е бил пълен хаос, пълен с лудории. "Подпалвали сме общежитието с парти грил, спали сме в асансьора и сме заливали портиерката с 40 литра вода", разказа той.

Снимка: Капките Podcast/YouTube, стопкадър

Днес той се смее на всичко това, но тогава реалността е била друга: "Мечтата ми на 20 години беше да имам собствена пералня".

Трансформацията и любовта

Дънди не изневери на типичното си чувство за хумор, докато говори за професията си и трансформацията във външния си вид. "Когато бях дебел, нямах конкуренция. Всички търсят дебели актьори с брада, а има дефицит", коментира актьорът.

Реклами, филми, международни продукции - в този период работата за него не спира. Но с промяната идва и нова реалност: "Сега отслабнах и конкуренцията е жестока".

Въпреки че звучи като шега, той е честен и призна: "Като бях дебел, бях по-щастлив".

Всички обаче се питат коя е половинката му. За жената до себе си Дънди сподели, че изключително зряла и подкрепяща, въпреки че е по-млада. "Много е грижовна, изключително много ме подкрепя и ме обича", каза Пеев за любимата си.

А това, което ги свързва, е не само чувството за хумор, но и изкуството - тя също е артист, хореограф и работи с деца.