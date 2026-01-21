Холивудска актриса не смята Оскарите за важни и необходими за успех

Холивудската актриса Аманда Сейфрид говори открито за възможността тази година да спечели награда "Оскар". 40-годишната звезда наскоро беше номинирана за най-добра актриса на няколко награди за последния си филм "The Testament of Ann Lee" и в момента е сред потенциалните знаменитости за номинация за Оскарите през 2026 година. По-рано тя беше номинирана за най-добра поддържаща актриса за "Mank" през 2021 г.

Мнението на Сейфрид

В ново интервю Аманда сподели защо печеленето на тази награда не е важно за нея.

"Спомняте ли си кой е печелил през последните десет години? Победата не е важна. Важна е номинацията. Тя действително те изстрелва напред. Това е факт. Сега, имам ли нужда от такава в следващата седмица или две, или когато и да е? Не, разбира се, че не. Бихте ли казали, че би било страхотно? Разбира се, че да, по всяка причина. Но не е необходимо", коментира Сейфрид пред "The New Yorker", цитирана от "Just Jared".

"Дългата кариера на актьора е планирана. Дълголетието е свързано с внимателни избори да създаваш изкуство сред големите комерсиални проекти, които са забавни и плащат. Но за мен всичко е изкуство.", обясни Аманда.

"Да, "Прислужницата" е трилър, който не е струвал много за снимане, а е спечелил много пари и е хит (касов). И все пак всеки един избор, който направих в този филм, беше толкова артистичен, колкото и изборите, които направих в "Ан Лий". Най-накрая успях да съчетая двете в сърцето и ума си и осъзнах, че това е, което искам за останалата част от кариерата си", продължи тя.

Сейфрид подчерта, че има намерение да преминава между разнообразни жанрове - "колкото се може повече". Готова е да се впусне в редуване между "независими филми и продукции на студия."

Актрисата изтъкна и защо не се нуждае от наградата "Оскар", в случай, че я получи. "Така че съм стигнала дотук без "Оскар". Защо бих имала нужда от такъв сега?"

Аманда добави, че вече се чувства, сякаш е "доказала себе си".

"Успявам да накарам хората да ми се доверят да правя трудни неща", сподели актрисата. "Всички имаме възходи и падения в кариерата си, и начина, по който хората ни възприемат, може да се променя от ден на ден, но аз съм последователна в изборите си, в ценностите и нуждите си."

