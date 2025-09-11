Войната в Украйна:

"Игри на волята": Много обрати и напрегнати моменти в първата номинационна битка

11 септември 2025, 10:30 часа 0 коментара
Във вчерашния епизод на "Игри на волята" (10 септември) племето на Лечителите извоюва поредна нова победа. След като си осигуриха удобството на Резиденцията, предвожданите от капитана Николай Начев-Дино воини постигнаха забележителен обрат, който ги спаси от номинации. Попадналото на Брега на отчаянието племе на Завоевателите се класира на последно място в битката и ще се отправи към първия за сезона номинационен съвет.

Как премина сблъсъкът между трите племена?

Денят за Зелените, Сините и Жълтите започна с поредица стратегически ходове. Опитният д-р Петров опита да привлече на своя страна новодошлата при Лечителите актриса Моника, която обаче постави ясни условия за своята преданост напред в състезанието. Междувременно страстите в племето на Завоевателите между инфлуенсърката Гергана и бизнес дамата Александра отново се нажежиха при изготвянето на стратегията за предстоящата битка.

Първият номинационен сблъсък на Арената протече с множество обрати и напрегнати моменти, а победата се реши в последните секунди. Въпреки първоначалната преднина, трудности на интернет звездата Гергана по трасето доведоха до загубата на Жълтите. Победата за Зелените донесе неврохирургът и стратег д-р Петров, който реши финалната логическа задача най-бързо от всички.

Аниматорът Калин лиши брокера Йордан от възможността да се превърне в герой за Жълтите за втори пореден път и също спаси племето си от номинации. Впечатляващо представяне за отборите постигнаха и всички нови попълнения в трите лагера, давайки заявки за сериозно роля в съревнованията занапред.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
