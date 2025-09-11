"Игри на волята": Много обрати и напрегнати моменти в първата номинационна битка

Във вчерашния епизод на "Игри на волята" (10 септември) племето на Лечителите извоюва поредна нова победа. След като си осигуриха удобството на Резиденцията, предвожданите от капитана Николай Начев-Дино воини постигнаха забележителен обрат, който ги спаси от номинации. Попадналото на Брега на отчаянието племе на Завоевателите се класира на последно място в битката и ще се отправи към първия за сезона номинационен съвет.

Как премина сблъсъкът между трите племена?

Денят за Зелените, Сините и Жълтите започна с поредица стратегически ходове. Опитният д-р Петров опита да привлече на своя страна новодошлата при Лечителите актриса Моника, която обаче постави ясни условия за своята преданост напред в състезанието. Междувременно страстите в племето на Завоевателите между инфлуенсърката Гергана и бизнес дамата Александра отново се нажежиха при изготвянето на стратегията за предстоящата битка.

Първият номинационен сблъсък на Арената протече с множество обрати и напрегнати моменти, а победата се реши в последните секунди. Въпреки първоначалната преднина, трудности на интернет звездата Гергана по трасето доведоха до загубата на Жълтите. Победата за Зелените донесе неврохирургът и стратег д-р Петров, който реши финалната логическа задача най-бързо от всички.

Аниматорът Калин лиши брокера Йордан от възможността да се превърне в герой за Жълтите за втори пореден път и също спаси племето си от номинации. Впечатляващо представяне за отборите постигнаха и всички нови попълнения в трите лагера, давайки заявки за сериозно роля в съревнованията занапред.

