Любопитно:

Иво Димчев преди новия образ в "Като две капки вода": Имитацията в изкуството ме побърква

23 март 2026, 19:10 часа 0 коментара
Тази вечер Иво Димчев излиза на сцената на "Като две капки вода" за поредно голямо предизвикателство - той ще се преобрази във Володя Стоянов. С две победи зад гърба си, артистът призна, че не е предполагал, че може да имитира. "Имитацията в изкуството ме побърква. Бях гледал откъси от предаването. Винаги най-интересни са ми били водещите. Казах си: "Ако искаш наистина да си еклектичен и разнообразен, трябва да имаш много богат артистичен език. Така че, ако влезеш в "Капките", това може много да ти помогне. Иначе нямаш никакъв шанс.", обясни Димчев в "Елизабетско" от "На кафе".

"Не съм знаел, че мога да имитирам и винаги съм имал съпротивление към това. Но се уча. Всеки път е голям стрес. Когато имитирах Емил Димитров, щях да умра от притеснение. От това, че знам колко много хората обичат тази песен и каква светиня е тя. Беше ме страх да не объркам текста. Слава Богу, мина.", каза още артистът. 

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Верен на себе си

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Екстравагантният и талантлив изпълнител призна, че не се притеснява от мнението на хората. "Аз съм такъв артист. Не ме интересува дали хората ще ме харесат или не. И говоря за широката аудитория. Мен ме интересува да съм верен на себе си, да съм честен, да правя нещата, както на мен ми харесва. А дали някой би ги харесал, бих се радвал, ако това е така."

С годините обаче идва и промяната. "Все по-приятелски настроен към публиката си и все повече разбирам колко е важно артистът да може да говори на нейния език.", каза Димчев. 

Припомняме, че Иво Димчев грабна първата си победа в шоуто за имитации като Едит Пиаф, а гениалното му преобразяване в Емил Димитров му донесе втората корона за сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова Отговорен редактор
Иво Димчев Като две капки вода
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес