Иво Димчев преди новия образ в "Като две капки вода": Имитацията в изкуството ме побърква

Тази вечер Иво Димчев излиза на сцената на "Като две капки вода" за поредно голямо предизвикателство - той ще се преобрази във Володя Стоянов. С две победи зад гърба си, артистът призна, че не е предполагал, че може да имитира. "Имитацията в изкуството ме побърква. Бях гледал откъси от предаването. Винаги най-интересни са ми били водещите. Казах си: "Ако искаш наистина да си еклектичен и разнообразен, трябва да имаш много богат артистичен език. Така че, ако влезеш в "Капките", това може много да ти помогне. Иначе нямаш никакъв шанс.", обясни Димчев в "Елизабетско" от "На кафе".

"Не съм знаел, че мога да имитирам и винаги съм имал съпротивление към това. Но се уча. Всеки път е голям стрес. Когато имитирах Емил Димитров, щях да умра от притеснение. От това, че знам колко много хората обичат тази песен и каква светиня е тя. Беше ме страх да не объркам текста. Слава Богу, мина.", каза още артистът.

Още: Пресоляваме манджата с гей хумора в ефир: Иво Димчев с признание

Верен на себе си

Екстравагантният и талантлив изпълнител призна, че не се притеснява от мнението на хората. "Аз съм такъв артист. Не ме интересува дали хората ще ме харесат или не. И говоря за широката аудитория. Мен ме интересува да съм верен на себе си, да съм честен, да правя нещата, както на мен ми харесва. А дали някой би ги харесал, бих се радвал, ако това е така."

С годините обаче идва и промяната. "Все по-приятелски настроен към публиката си и все повече разбирам колко е важно артистът да може да говори на нейния език.", каза Димчев.

Още: След две победи: Стресът в "Като две капки вода" изправи Иво Димчев на ръба

Припомняме, че Иво Димчев грабна първата си победа в шоуто за имитации като Едит Пиаф, а гениалното му преобразяване в Емил Димитров му донесе втората корона за сезона.