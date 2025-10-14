Тихомир от "Ергенът: Любов в рая" разплака Хени с историята си (ВИДЕО)

"Тихомир е първото момче, което истински ме докосна тук", сподели Хени през сълзи, след като изслуша личната история на Тихомир - един от новите участнци в риалити формата "Ергенът: Любов в рая". По време на индивидуалната им среща от епизода в понеделник вечер (13 октомври) фитнес инструкторът разказа, че има брат, който е церебрална парализа. Той обясни, че до момента не е имал сериозна връзка и разкри притесненията си от това дали жената до него би приела семейството му.

Хени беше истински докосната от предизвикателствата, пред които се е изправял 25-годишният Тихомив, като тя също му сподели за нейните проблеми по време на израстването ѝ.

Въпреки че по-рано той се сближи с Виктория, Тихомир остана приятно очарован от Хени, с която намери много общи теми. Дали индивидуалната среща ще го постави в ситуация, в която да избира между две жени, предстои да разберем.

Отношения на кръстопът

За Радо, който също е едно от новите попълнения сред ергените, редстои да реши към коя от двете дами - Натали или Лили има по-силни симпатии. Въпреки че отношенията между Нети и Орлин вървят добре, не е изключено пътищата им да се разделят без излишна драма. Кой за кого е подходящ, зрителите ще видят съвсем скоро.

Междувременно Красимир, който в началото даде пръстен на Ана-Шермин, а по-късно остана разочарован от постоянните ѝ изисквания, обсъди отношенията си с Ана и Киара пред Джан Микеле. Той заяви, че ако не усети нито една, нито другата като потенциална партньорка, е готов да откаже розите и да си тръгне от предаването.

