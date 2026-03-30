Кайли Миноуг със специално шоу на грандиозно спортно събитие (СНИМКА)

Кайли Миноуг е потвърдена като основния хедлайнер за AFL Grand Final (Australian Football League) през 2026 г., който ще се проведе на Melbourne Cricket Ground на 26 септември — първият австралийски артист, който оглавява събитието от 2021 г. насам. AFL обяви сделката в неделя, а Миноуг я описа като завръщане у дома: "Големият финал на AFL на единствения и завинаги емблематичен MCG в Мелбърн? Да, моля!", казва тя в изявление. "Като човек от Мелбърн съм изключително развълнувана да се завърна у дома за най-големия ден в австралийския спортен календар."

Главният изпълнителен директор на AFL, Андрю Дилън, потвърди, че лигата от известно време се опитва да привлече Миноуг. "Няма по-добър артист, който да оглави изпълнението преди най-големия ни мач за сезона. Наскоро нашият AFL екип се присъедини към Кайли на Melbourne Cricket Ground за снимките за съдържанието на големия финал и вече можеше да се усети вълнението за септември", каза Дилън.

Кайли Миноуг е първата австралийка, която ще бъде хедлайнер на развлекателната програма на финала след 2021 г., когато група местни изпълнители оглавиха събитието в Optus Stadium в Пърт (играта беше там заради COVID ограничения в Мелбърн). През последните години лигата се е доверявала предимно на международни звезди – Snoop Dogg беше хедлайнер през 2025 г., а KISS, Роби Уилямс, Кейти Пери и The Killers също са участвали през последното десетилетие.

Успехът на Миноуг

Родена и израснала в Мелбърн, Кайли Миноуг е една от най-успешните поп изпълнителки в Австралия и Великобритания. Тя има 11 албума №1 в Official Albums Chart на Великобритания, което я изравнява с David Bowie, Eminem и Rod Stewart, и става първата жена-артист с №1 сингли в Обединеното кралство в четири последователни десетилетия (последният – по Коледа 2025 г.)

В Австралия тя има 8 албума №1 в ARIA и е най-продаваната австралийска жена изпълнителка с над 80 милиона продадени албума по света. През кариерата си със 17 студийни албума тя е печелила два пъти "Грами" и четири награди "БРИТ", припомнят от "Billboard".